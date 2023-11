Auto kollidiert mit Sattelzug

Ein Autofahrer hat die Vorfahrt eines Sattelzugs missachtet. Das Auto stieß frontal mit dem Sattenzug zusammen. Der Schaden ist hoch. Auch der Verkehr war behindert.

Ein 22-jähriger Breitenbrunner fuhr am Donnerstag gegen 5.45 Uhr befuhr mit seinem Auto auf der Kreisstraße IN 21 von Etting kommend in Richtung Lenting. An der durch Lichtzeichenanlage geregelten Einmündung zur Kreisstraße EI 18 in Richtung Wettstetten wollte dieser nach links einbiegen und missachtete dabei den Vorrang eines entgegenkommenden Sattelzuges. Hierbei kollidierte das Auto frontal mit der Front der Zugmaschine. Glücklicherweise fuhr der Sattelzug aufgrund der Verkehrslage mit geringfügiger Geschwindigkeit, sodass der Autofahrer beim Aufprall nur leicht verletzt wurde. Er wurde durch den Rettungsdienst erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Hohe von 55.000 Euro, berichtet die Polizei. Die Freiwillige Feuerwehr Wettstetten war vor Ort und sorgte für eine Umleitung des Berufsverkehrs. Es mussten auslaufende Betriebsstoffe durch die Straßenmeisterei Eichstätt gebunden werden. Der Sattelzug und das Auto mussten abgeschleppt werden. Die Umleitungstrecke war aufgrund verschiedener Baustellen überlastet, sodass es zu Verkehrsbehinderungen kam. (AZ)