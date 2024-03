Mit Spaß für den Ernstfall trainieren: In Zell gibt es die erste Kinderfeuerwehr

Plus Zell hat die erste Kinderfeuerwehr im Neuburger Raum. Neben Wissen über Brände werden auch andere Bereiche geschult. Beim letzten Treffen sollen sich die Kinder selbst verteidigen.

20 Kinder wuseln durch den Aufenthaltsraum der Zeller Feuerwehr. Man könnte meinen, es ist Familientag, doch weit gefehlt. Hier steht der hauseigene Nachwuchs der Feuerwehr auf dem Parkett. Seit einiger Zeit gibt es in Zell eine Kinderfeuerwehr, die Erste ihrer Art im Raum Neuburg. Natürlich werden die Kleinen nicht zu Einsätzen geschickt, doch eine intensive Vorbereitung soll sie auf eine mögliche aktive Zeit in der Feuerwehr vorbereiten. Dazu gehören Schulungen und Ausflüge zu ganz verschiedenen Themen. Beim jüngsten Treffen dürfen die Kinder schreien und schubsen - es geht um Selbstverteidigung.

Einmal im Monat kommen die kleinen Nachwuchsfeuerwehrler zusammen. Im Mai 2023 war die Kinderfeuerwehr ins Leben gerufen worden, die zentrale Idee dazu stammt von Vize-Vorsitzendem Rainer Forthofer. Seitdem habe sich laut Zweiter Kommandantin Eva Hummel eine stabile Teilnehmerzahl eingependelt. "Die meisten Kinder sind seitdem von Anfang an dabei, ein paar sind danach noch dazugekommen", weiß Hummel. Die Kinder sind im Alter zwischen sechs und 12 Jahren, danach würde es mit der Jugendfeuerwehr weitergehen.