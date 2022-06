Zeugen gesucht: Am Bahnhof in Neuburg wurde ein Fahrrad gestohlen

Das Fahrrad befand sich abgesperrt auf dem Fahrradabstellplatz. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Mittwoch haben Unbekannte zwischen 8 und 19.30 Uhr in Neuburg ein Fahrrad gestohlen. Dieses befand sich am Bahnhof auf dem Fahrradabstellplatz und war abgesperrt. Das Fahrrad ist grün-grau und von der Marke Bulls aus der Sharptail-Serie. Die Polizei Neuburg bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 08431/67110. (nr)