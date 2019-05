vor 45 Min.

20-Jähriger stürzt in Fremdingen von Leiter und muss ins Krankenhaus

Ein junger Zimmermann ist von einer Leiter in Fremdingen gestürzt. Er kam mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus.

Ein 20 Jahre alter Mann ist am Montagnachmittag in Fremdingen von einer Leiter gestürzt. Der Zimmermann führte im Dachgeschoß eines Einfamilienhauses in der St.-Gallus-Straße Arbeiten auf einer Stehleiter durch. Dabei stürzte der Mann nach Polizeiangaben ohne Fremdeinwirkung aus 1,40 Meter Höhe rückwärts von der Leiter. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann mit Verdacht auf eine Wirbelsäulenverletzung in das Krankenhaus nach Ansbach. (pm)

