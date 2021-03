vor 34 Min.

350.000 Euro für einen Anbau ans Feuerwehrhaus in Herkheim

Plus Die Freiwillige Feuerwehr Herkheim hat ein neues Auto bekommen. Das passt nicht ins alte Gerätehaus.

Von Martina Bachmann

Die Freiwillige Feuerwehr Herkheim bekommt ein neues Feuerwehrauto. Und das wiederum braucht einen Platz im Feuerwehrhaus. Schließlich können die Feuerwehrler nicht erst den Schnee vom Auto schippen und die Fenster freikratzen, wenn sie zu einem Einsatz fahren müssen. Damit das Auto in dem Haus auch Platz hat, ist ein Anbau nötig. Und der könnte teuer werden. Genauer gesagt so teuer wie ein Einfamilienhaus.

Neuer Anbau am Feuerwehrhaus soll rund 350.000 Euro kosten

Architekt Wolfgang Stark präsentierte den Mitgliedern des Bauausschusses bei der vergangenen Sitzung im Nördlinger Klösterle seine Berechnungen für die Erweiterung des Feuerwehrhauses. Rund 350.000 Euro werde die kosten, sagte er. Das ist schon eine Verbesserung zum November vergangenen Jahres, damals ging Stark noch von 390.000 Euro aus. Mit dem Bauamt habe er noch verschiedene Einsparungen besprochen, Ziegelbauweise statt Stahlbeton beispielsweise. Dennoch blieben 350.000 Euro. Stark erläuterte den Räten, was den Anbau so teuer macht: Der lasse sich nur auf einem dreieckigen Grundstück am Feuerwehrhaus verwirklichen. Das Auto müsse eingeparkt werden, die Maße sind vorgegeben. Man müsse das bestehende Gebäude unterfangen – es verfügt über keinen Keller. Auf dem dreieckigen Grundstück stehe derzeit eine Trafostation, die müsse auf die andere Straßenseite verlegt werden. Das koste rund 20.000 Euro.

So manchem Stadtrat blieb angesichts der Gesamtsumme die Spucke weg. Markus Hager (Stadtteilliste) meinte, die Kosten seien immens. Wolfgang Goschenhofer, Fraktionsvorsitzender von Grünen/Frauenliste, sagte, er sehe noch erheblich Luft nach unten. Jörg Schwarzer dagegen betonte, die CSU stehe hinter dem Erweiterungsbau für das Fahrzeug: „Wir haben uns alle abgefunden, dass es so sein muss.“

32 Aktive bei der Feuerwehr Herkheim

Die Freiwillige Feuerwehr Herkheim hat derzeit 32 Aktive. Neun Mitglieder zählt die Jugendfeuerwehr. Nicht nur Ortssprecher Michael Stiller, auch Oberbürgermeister David Wittner betont: Die Herkheimer Wehr sei eine sehr aktive. So habe man unter anderem Atemschutzträger, sagt Stiller. Das bisherige Feuerwehrauto sei schon sehr alt, habe 25 bis 30 Jahre auf dem Buckel. Das müsse man früher oder später ausrangieren. Oberbürgermeister Wittner berichtet, der Stadtrat habe bereits 2019 beschlossen, für die Herkheimer Wehr ein MLF, ein sogenanntes Mittleres Löschfahrzeug, zu bestellen. 225438,38 Euro kostete das, 49000 Euro bekam die Stadt als Förderung.

Wittner hofft, dass der Anbau am Schluss nicht so teuer wird, wie derzeit veranschlagt. Stark habe im Bauausschuss klar dargelegt, was die Gründe für die hohen Kosten seien, meint der OB: die Form des Grundstücks, die Hanglage und die Modalitäten, die einzuhalten seien. Man habe geprüft, ob man für das Auto auch einen anderen, dauerhaften Platz in Herkheim finde – jedoch erfolglos. Jetzt sei es da, man müsse handeln, sagt Wittner: „Wir können das Rad nicht zurückdrehen.“

