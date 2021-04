67-jähriger Autofahrer verursacht Unfall mit 15.000 Euro Sachschaden

Ein Autofahrer missachtet die Vorfahrt an einer Kreuzung bei Neresheim. Es kommt zu einem Unfall mit einem anderen Verkehrsteilnehmer.

Ein 67-jähriger Autofahrer ist bei Neresheim in ein anderes Auto gefahren, weil er die Vorfahrt missachtet hat. Nach Angaben der Polizei ist der 67-Jähriger am Donnerstag gegen 7.45 Uhr auf der Straße aus Lichshöfe kommend in Fahrtrichtung Im Riegel gefahren.

Unfallbeteiligte müssen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus

Als er die Kreuzung zur L1084 überqueren wollte, missachtete er die Vorfahrt eines 53-Jährigen, der dort mit seinem Renault fuhr. Durch die Kollision wurden der Renault-Lenker sowie sein 31-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Sie kamen zur Behandlung ins Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro. (pm)

