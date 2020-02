vor 50 Min.

Alle Plätze belegt beim Kirchenkonzert

Beim Kirchenkonzert in Möttingen blieb kein Platz mehr frei.

Gleich mehrere Gruppen spielen in Möttingen. Pfarrer Funk moderiert

Die Möttinger Chöre laden ein und alle kommen: Bis auf den letzten Platz war das Gotteshaus beim Kirchenkonzert gefüllt. Der Posaunenchor begrüßte die Zuhörer mit der Ouvertüre zu Wilhelm Tell von Giacomo Rossini; ein Musikstück, das mitreißt und ein kurzweiliges Programm erwarten ließ. Die Kirchenchorleiterin Maria Köhnert hieß die Gäste willkommen und freute sich über das volle Haus. Ihr Chor fuhr mit den beiden Liedern „Du meine Seele singe“ und „Erd und Himmel sollen singen“ fort.

Dann die erste Premiere: Bettina Bissinger spielte ihr erstes Konzert an der Orgel mit „Welcome“ von Michael Schütz. Sehr eindrucksvoll, denn in der Kirche war es mucksmäuschenstill. Die „Jungbläser“ spielten nach ihrer Ausbildung zum ersten Mal mit, die zweite Premiere. Für sie standen der Jungbläser-Festmarsch von Jürgen Pfister und „Hey, Pippi Langstrumpf“ auf dem Programm. Bei dem dann folgenden Lied durfte die gesamte Gemeinde mitsingen.

Pfarrer Andreas Funk moderierte gekonnt den Nachmittag. Er nahm in seinem Text das Halleluja des vorangegangenen Liedes auf und stellte dann die nächsten Lieder des Kirchenchors vor: „Ich will an dich glauben“, „Sei getrost und unverzagt“ und „Verleih uns Frieden gnädiglich“. Bettina Bissinger folgte mit „Hallelujah“ von Leonard Cohen, ein aus Film und Fernsehen weltweit bekanntes Lied. Posaunenchor und Kirchenchor wechselten sich danach ab: „Komm, jetzt ist die Zeit“ und „Groß ist unser Gott“ – „Singt ein Lied von Gott“ und „Vater unser“ – und nochmals die Posaunen mit „Happy“ und „Vater deine Liebe“.

Posaunenchorleiterin Marlene Bissinger bedankte sich in ihrem Schlusswort für den großartigen Besuch, bei allen Ausführenden, Pfarrer Funk und insbesondere bei der Organistin Bettina Bissinger und den Jungbläsern.

Funk sprach noch Gebet und Segen, bevor dann der Posaunenchor mit „You raise me up“ von Ingo Luis und nach langem Beifall der Zugabe „Let’s all praise the Lord“ von Richard Roblee das Konzert beendete.

Es waren dann alle zu Kaffee und Kuchen ins Bürgerzentrum eingeladen, die Chöre hatten für ihr Publikum gebacken; und auch dort waren zur Freude der Veranstalter alle Plätze belegt. (pm)

