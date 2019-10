vor 28 Min.

Am Sonntag ist Herbstmarkt in Nördlingen

In Nördlingen ist am kommenden Sonntag wieder Marktsonntag. Rund 100 Händler werden ihre Waren anbieten.

Wann die Geschäfte offen haben und wo Besucher am besten parken.

Zum alljährlichen Herbstmarkt wird ein Großteil der Nördlinger Altstadt am kommenden Sonntag, 20 Oktober, zum Marktbereich. Dafür ist die Altstadt von morgens 5 Uhr bis längstens 19 Uhr für den Verkehr gesperrt (wir berichteten). Der Marktbereich erstreckt sich von der Löpsinger Straße, Innere Baldinger Straße, Marktplatz, Kohlenmarkt, Rübenmarkt, Schäfflesmarkt zur Schrannenstraße und den Straßenzug Bei den Kornschrannen.

Die Geschäfte werden von 12.30 bis 17 Uhr geöffnet haben, der Markt ist von 11.30 bis 18 Uhr. Daniel Wizinger vom Ordnungsamt der Stadt Nördlingen sagt einer Pressemitteilung zufolge, dass für den Herbstmarkt 100 Zusagen von Händlern vorliegen. Die Angebote reichen von Gewürzen über Socken, Küchenutensilien und Süßigkeiten. Zudem gebe es zwei Kinderkarussells, die ihre Runden drehen, so Wizinger weiter. Die Händler kommen aus dem gesamten süddeutschen Raum. Wie bei jedem Markt verlost der Stadtmarketingverein Einkaufsgutscheine im Gesamtwert von 500 Euro. Die Teilnahmekarten gibt es in allen Mitgliedsgeschäften.

Herbstmarkt in Nördlingen: Es fährt ein Shuttlebus

Ein Marktbus wird auch diesmal wieder von 12 bis 17.30 Uhr im 20-Minuten-Takt in die Innenstadt und zurück fahren. Die Linie 1 fährt folgende Haltestellen an: Nördlingen St. Josef – Kerschensteiner Straße – Augsburger Straße – Busbahnhof/Bussteig 4 – Bei den Kornschrannen. Linie 2 hält hier: Kaiserwiese Festgelände/Einfahrt Mess’Gelände gegenüber Parkplatz Kaufland – Bleichgraben Erdgas – Hofer Straße Eisen Fischer – Industriegebiet Ost – Wemdinger Str. bei 1A-Garten Ensslin – Bei den Kornschrannen/Grillstube Hach. Die Haltestellen sind mit „P+R-Marktbus“-Schildern gekennzeichnet.

Neu ist die Haltestelle „Bleichgraben Erdgas“ vor dem Löpsinger Tor. Der Parkplatz vor dem Tor und die Fläche am Luntenbuck beim Movieworld liegen in unmittelbarer Nähe. Besucher können zudem auf dem Festgelände an der Kaiserwiese, im Parkhaus am Bahnhof und im Gewerbegebiet/Gewerbestraße parken, teilt der Stadtmarketingverein mit. (ring/pm)