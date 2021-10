Hermann Schmidt wird zum Altbürgermeister ernannt

Plus Das frühere Dorfoberhaupt Amerdingens wird feierlich im Schloss ausgezeichnet. Xaver Berchtenbreiter hebt Schmidts Verdienste für die Gemeinde hevor.

„Ehre, wem Ehre gebührt“ sagten sich die neu gewählten Gemeinderäte von Amerdingen im Frühjahr 2020 und beschlossen unter Leitung des ebenfalls neu gewählten Bürgermeisters Xaver Berchtenbreiter in ihrer zweiten Sitzung einstimmig, Hermann Schmidt, der die Geschicke der Gemeinde seit 1996 geführt hatte, zum „Altbürgermeister“ zu ernennen. Dieser Beschluss wurde jetzt mit gebührendem Pomp umgesetzt. Warum auch Schmidts Frau gedankt wurde.