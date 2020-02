Auf Krawall folgt Knast: Nördlinger vor Gericht

Plus Weil er Polizisten beleidigt hat, wurde ein Nördlinger nun verurteilt. Der Angeklagte ist mehrfach vorbestraft.

Ein drastischer Fall von verbaler Gewalt gegen Polizisten ist vor dem Nördlinger Amtsgericht verhandelt worden. Ein 37-jähriger Nördlinger wurde wegen Beleidigung von fünf Polizeibeamten und Bedrohung verurteilt. Der Angeklagte war am 6. März vergangenen Jahres um 10 Uhr am Karl-Schlierf-Platz vor der Stadtbibliothek von der Polizei mit auf die Polizeiwache genommen worden.

Der Angeklagte hatte zuvor zusammen mit anderen Krawall gemacht und war mit 1,9 Promille stark alkoholisiert. Auf der Wache stieß er einen Schwall an vulgären Beleidigungen gegenüber den Beamten aus. Außerdem bedrohte er einen Polizisten, mit dem er früher bereits zu tun hatte.

Polizisten beleidigt: Aus dem Angeklagten spricht Hass

Der Polizist wurde vor dem Nördlinger Amtsgericht als Zeuge vernommen. Dienstlich habe er schon öfter mit dem Angeklagten zu tun gehabt. Er denke, dass der gegen ihn gerichtete Hass des Angeklagten von einem früheren Vorfall herrühre. Es habe vor einiger Zeit einen Haftbefehl gegen den Mann gegeben, der nicht vollstreckt werden konnte. Als der Polizist den Angeklagten auffinden konnte, habe er ihn unter einem Vorwand auf die Wache gelockt: Dort liege ein „Schreiben“ für ihn, das er unterschreiben müsse. Der Angeklagte sei ihm dann gefolgt und habe auf der Wache überrascht feststellen müssen, dass es sich um einen Haftbefehl gegen ihn handelte. Das sei damals eine „linke Tour“ gewesen, sagte der Angeklagte, der ein vollumfängliches Geständnis ablegte.

Die jetzt verhandelten Bedrohungen gegen ihn nehme er zwar nicht ganz ernst, sagte der Polizist. Er befürchte aber, dass der Mann unter Alkoholeinfluss unberechenbar sein könnte.

Gericht stellt verminderte Schuldfähigkeit fest

Der Angeklagte ist bereits mehrfach vorbestraft. Seit November 2018 wird er betreut. Laut Gutachten leidet er an einer „alkohol- und drogenbedingten Wesensveränderung“, an einer dauerhaften Borderline-Störung und an Polytoxikomanie, dem Konsum verschiedener psychisch wirkender Substanzen. Eine „fehlende Impulskontrolle mit entsprechenden unüberlegten Handlungen“ könne daraus resultieren. Das Gericht stellte dementsprechend eine erheblich verminderte Schuldfähigkeit fest.

Staatsanwalt Gregor Hohenadl sprach sich für eine fünfmonatige Freiheitsstrafe aus: „Bewährungsversagern können wir nicht noch mal Bewährung geben.“ Der Vorwurf des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, den die Anklageschrift zu Beginn noch enthalten hatte, wurde fallengelassen.

Der Betreuer teilte mit, dass der Angeklagte „seit Ende Dezember clean“ sei. Pflichtverteidigerin Alexandra Gutmeyr, die auf fünf Monate mit Bewährung plädierte, sagte, dass das Leben des Angeklagten seit der Betreuung relativ geradlinig verlaufe. Er habe sich freiwillig einer Entgiftung unterzogen und bemühe sich momentan bei der Caritas um einen stationären Therapieplatz.

Das Urteil von Richter Gerhard Schamann lautete fünf Monate Freiheitsstrafe ohne Bewährung. Ein Monat Abstinenz sei zu wenig für eine günstige Sozialprognose. Langfristig sehe er aber die Chance, dass der Angeklagte sein Leben wieder in den Griff bekommen könne, denn so alt sei er noch nicht. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

