Auhausener spielen das Stück „Der verarmte Erbonkel“

Aufführungen im April in der Mehrzweckhalle

Es ist wieder mal so weit, die Theatergruppe der Freiwilligen Feuerwehr Auhausen steckt in den Vorbereitungen für ein weiteres unvergessliches Wochenende. Anfang April wird das Stück „Der verarmte Erbonkel“ in der Mehrzweckhalle Auhausen zu sehen sein.

In dem Stück geht es um zwei benachbarte Gaststuben, die hoch verschuldet sind. Deshalb hoffen die Besitzerinnen auf die Erbschaft des gemeinsamen Onkels. Als der aber völlig verarmt bei ihnen Unterschlupf sucht, brechen für ihn harte Zeiten an. Wenn dann noch Urlaubsgäste in den beiden Gasthöfen vorbei kommen und die Postbotin mit ihrem Bruder, dem Künstler des Dorfes, vorbei schaut, ist Chaos vorprogrammiert.

Die Akteure der Theatergruppe Auhausen freuen sich auf viele Besucher. Aufgeführt wird das Stück am Freitag, 3. April, um 19.30 Uhr, am Samstag, 4. April, um 19.30 Uhr und am Sonntag, 5. April, um 18.30 Uhr. Saalöffnung ist jeweils eine Stunde vorher. (pm)

gibt es im Vorverkauf bei den Spielern.

