vor 55 Min.

Ausfall von Telefon und Internet: Störung hält an

In Nördlingen sind noch immer Haushalte und Firmen von der Internet- und Telefonversorgung abgeschnitten.

Von Verena Mörzl

Noch immer sind Haushalte und Firmen im Nordosten Nördlingens von der Internet- und Telefonversorgung getrennt. Wie eine Sprecherin der Telekom am Mittwochmorgen mitteilt, konnten zwar einige Leitungen durch ein Provisorium bereits wieder in Betrieb genommen werden.

Die Instandsetzungsarbeiten konnten jedoch am Dienstag noch nicht vollständig abgeschlossen werden. Sie sollen am Mittwoch noch andauern und voraussichtlich am Abend abgeschlossen sein.

Themen Folgen