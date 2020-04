10:47 Uhr

Auto des Helfers rollt auf Wagen mit Panne

Ein 51-Jähriger will helfen und verursacht selbst einen Schaden.

Das Auto eines Pannenhelfers hat sich am Mittwochvormittag selbstständig gemacht. Wie die Polizei berichtet, musste ein 48-jähriger Autofahrer am Rand der Staatsstraße 2212 anhalten, weil er mit einem Reifen Probleme hatte. Dies bemerkte ein aufmerksamer 51 Jahre alter Mann und hielt mit seinem Wagen vor dem Pannen-Pkw an, um zu helfen. Dann jedoch machte sich das Auto des 51-Jährigen selbstständig und rollte rückwärts gegen das Fahrzeug des 48-Jährigen. Es entstand zum Glück nur ein geringer Sachschaden an der vorderen Stoßstange des Pannen-Pkws in Höhe von 500 Euro. (pm)

