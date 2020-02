08.02.2020

Autorin eines Bestsellers in Oettingen

Romy Hausmann liest am 21. März in der Goldenen Gans

Die Kunst- und Kulturinitiative Oettingen präsentiert im Rahmen des Nordschwäbischen Literaturfestivals eine Lesung der Bestseller-Autorin Romy Hausmann. Am Samstag, 21. März, findet diese im Kinosaal der Goldenen Gans in Oettingen statt.

Hausmann, Jahrgang 1981, hat sich mit ihrem Thrillerdebüt „Liebes Kind“ laut Pressemeldung an die Spitze der deutschen Spannungsliteratur geschrieben: ‚Liebes Kind’ landete auf Platz eins der Spiegel-Bestsellerliste, Übersetzungen erscheinen in 15 Ländern. Letztes Jahr erhielt die Autorin den Crime Cologne Award 2019, die Filmrechte wurden bereits verkauft. Nach der Lesung findet ein Epilog mit Live-Musik des Liedermachers Harry Gump statt, bei der die Zuhörer die Möglichkeit haben sollen, sich von der Autorin ein Buch signieren zu lassen und sich mit ihr über ihr Werk auszutauschen.

Tickets gibt es im Vorverkauf

Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Vorverkaufsstellen sind die Tourist-Information im Rathaus Oettingen, Bücher-Lehmann in Nördlingen, Buchhaus Greno in Donauwörth, Buchhandlung Rain in Rain, Bücher Brenner in Dillingen und Bücherstube Neuburg in Neuburg. (pm)

