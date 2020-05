vor 51 Min.

Blütenmeer im Hofgarten

In vielen Farbtönen leuchten dem Besucher derzeit die Rhododendren im Oettinger Hofgarten entgegen.

In Oettingen blühen die Rhododendren in allen Farben

Wer in diesen Tagen in Oettingen vom Marktplatz Richtung Residenzschloss unterwegs ist, dessen Augen werden bei der Kirche St. Jakob von einem bunten Blütenmeer im Hofgarten angezogen. Rhododendren blühen in allen Farben und laden ein, im Hofgarten zu flanieren.

Die Spaziergänger werden vom umtriebigen Brummen der fleißigen Bienen und Hummeln begrüßt. Der Rhododendrengarten ist ein kleines Paradies für viele Insekten. Der Garten wurde im Jahr 2005 anlässlich des 50. Geburtstages des Fürstenpaares Oettingen-Spielberg angelegt. (pm)

Themen folgen