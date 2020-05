vor 51 Min.

Bopfingen: Autofahrer kollidiert mit Reh

Die Polizei berichtet von einem vierstelligen Sachschaden.

Auf der Kreisstraße 3316 ist am Mittwochabend ein Autofahrer mit einem Reh kollidiert. Wie die Polizei berichtet, fuhr der 36-Jährige gegen 22.30 Uhr in Richtung Utzmemmingen, als das Reh die Fahrbahn querte. An dem Auto entstand ein Schaden von etwa 3.000 Euro. RN

