20.06.2020

Bopfingen: Neuer Damm am Riesrand verursacht Ärger

Die renaturierte Sechta-Aue nach dem Bau des Damms. Die Entscheidung fiel offenbar nicht in Bopfingen, sondern in Stuttgart.

Plus Kritiker beklagen, der Bau in der Nähe des Ipf zerstöre das Landschaftsbild. Es gibt jedoch auch Befürworter.

Von Martin Bauch

Das Regierungspräsidium (RP) Stuttgart hat im renaturierten Sechta-Auengebiet zwischen den Bopfinger Ortsteilen Oberdorf und Itzlingen einen künstlichen Damm aufschütten lassen. Einige Bürger finden nun, dass dieser Damm das harmonische Gesamtbild des Naturschutzgebiets stört. Es gibt aber auch positive Stimmen dazu.

In den 1990er-Jahren wurden umfangreiche Hochwasserschutzbaumaßnahmen entlang der Sechta durchgeführt. Die renaturierte Sechta-Aue zwischen Oberdorf und Itzlingen, am Fuße des Ipfs, ist heute ein beliebtes Naherholungsgebiet. Es lockt eine Landschaft mit zahlreichen Ausblicken und einer intakten Natur mit vielen seltenen Pflanzen-, Tier- und Vogelarten. Entsprechend stolz ist man in Bopfingen auf diese „Rieser Sechtaperle der Natur“. Änderungen im natürlichen Landschaftsbild werden vonseiten einiger Bürger daher argwöhnisch betrachtet.

Stempfle: Keinen Hehl aus Kritik gemacht

Nun hat das Regierungspräsidium Stuttgart den Bau eines natürlichen Damms im Verlauf der Sechta veranlasst. Der Grund liegt nach Vermutung des Oberdorfer Ortsvorstehers Martin Stempfle an der geplanten Beweidung der Flächen links und rechts der Sechta durch neue Angusrinder. „Damit diese trockenen Fußes von einer Beweidungsfläche auf die andere gelangen können, hat das RP diesen Damm bauen lassen“, sagt Stempfle. Der Ortsvorsteher und Gemeinderat von Bopfingen macht keinen Hehl daraus, dass ihm dieses Bauwerk alles andere als gefällt. Bei einer Bilderpräsentation des fertigen Bauwerks im Gemeinderat bekam Stempfle von einigen der anwesenden Räte Zustimmung.

Die Bopfinger Stadtverwaltung hat am veränderten Landschaftsbild selbst nichts auszusetzen. Vielmehr irritiert Bürgermeister Gunter Bühler die Art der Kommunikation aus Stuttgart bei der Umsetzung dieses Projekts. „Da ist das RP schon einen eigenwilligen Weg gegangen, ohne Bopfingen mitzunehmen“, meint Bühler. Mitunter ist sogar eine wasserrechtliche Genehmigung erforderlich, für die wiederum die Stadt Bopfingen zuständig gewesen wäre. „Wenn man Zustimmung für solche Projekte in der Bevölkerung generieren möchte, muss man anders kommunizieren“, sagt Bühler.

Göttlicher: Bau des Dammes sei unkritisch

Umgekehrt hat die Stadt Bopfingen dem RP viele nützliche und interessante Naturschutzprojekte vorgeschlagen, die allesamt, mit Begründung des Naturschutzes, verworfen wurden. Ähnlich sieht es der Vorsitzende des Wasser- und Bodenverbands Sechta-Eger, Erich Göttlicher. „Den Bau des Damms sehe ich eher als unkritisch. Der Bau wirkt in seinem jetzigen Zustand, hoch und nicht bewachsen, als Fremdkörper in der Landschaft. So ein Damm setzt sich aber mit der Zeit etwas ab, und wächst Grün auf ihm, fällt er weiter nicht mehr auf“, meint Göttlicher. Weiter flussabwärts besteht bereits ein Damm als Übergangshilfe für Rinder.

Trotzdem findet Göttlicher den neuen Damm an keiner falschen Stelle errichtet. „Vor dem Damm geht die Sechta in den natürlichen, mäandernden Flusslauf über. Davor ist das Gewässer einfach dem kanalartigen Verlauf gefolgt. Der Damm füllt den mäandernden Teil jetzt mit viel mehr Wasser. Das ist durchaus positv“, meint Göttlicher.

