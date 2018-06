vor 39 Min.

Der Tag der zugeparkten Anliegerstraßen

Das Motto am Tag der offenen Gartentür hätte auch so lauten können wie diese Keramik im mit dem Rieser Heimatpreis ausgezeichneten Integrationsgarten in Oettingen.

„Tag der offenen Gartentür“ lockte viele Besucher nach Oettingen und Forheim

Von Peter Urban

Landkreis Es war ideales Wetter: nicht zu heiß, nicht zu kalt, kein Regen. Und so machten sich wahrscheinlich tausende Gartenliebhaber auf den Weg, um – wie jedes Jahr – an diesem Tag der offenen Gartentür ungeniert in Nachbars Garten zu „gschoba“. Was dazu führte, dass die Zufahrtsstraßen zu den jeweiligen Anwesen nicht immer störungs-frei zu erreichen waren. Dabei kam ein Großteil der Besucher durchaus umweltfreundlich mit dem Fahrrad. Trotzdem: Vor und hinter den jeweiligen Gartentüren herrschte ein reges Kommen und Gehen, sodass man eigentlich gar keine Beschilderung gebraucht hätte, man musste einfach nur den vielen Menschen nachgehen. Dafür wurde man als Garteninteressierter reichlich belohnt: vom kleinen 200-Quadratmeter-Grundstück bis zum veritablen Anwesen mit 1700 qm war alles im Besichtigungs-Angebot: Kräuterschnecken, Blumenbeete, ein Koi-Teich, eine Schwimmteich, Gewächs- und Baumhäuser, Hochbeete, die verschiedensten Rosen- oder Tomatensorten, Kübelpflanzen. Einfach alles, was das Auge von Gartenfans begehrt.

Liebevoll waren die Gärten (im Donau-Ries drei in Oettingen und zwei in Forheim) hergerichtet, die Details selbstverständlich äußerst präsentabel arrangiert. Bei Familie Üschner in Öettingen gab es sogar einen Verkaufsstand mit hübsch hergerichteten Produkten aus dem eigenen Garten, das angebotene Gebäck wurde von den beiden Söhnen im eigenen Gartenbackofen vor Ort gebacken. Kein Wunder, dass sich Trauben von Menschen durch die Rabatte drängelten, schauten, fachsimpelten, verglichen, diskutierten.

Garteln verbindet über alle Grenzen hinweg

Auch im Oettinger Integrationsgarten des Obst- und Gartenbauvereins (im Jahr 2017 mit dem Donau-Rieser-Heimatpreis ausgezeichnet) wurden die Besucher nicht nur mit guten Eindrücken, sondern auch mit Kaffee und Kuchen bestens versorgt. Besonders an diesem Beispiel zeigte sich, das „garteln“ verbindet. Über Grundstücks-, Stadt-, Länder- und Nationalitätsgrenzen hinaus. Und sicher wird das „Garten-Schauen“ nach der sonntäglichen Inspiration im weiteren Jahresverlauf wieder viele neuen Ideen reifen lassen.

