17.04.2019

Deshalb ist heute ein Feuerwehr-Großaufgebot in Nördlingen

Die Nördlinger Feuerwehr hat am heutigen Mittwoch einen Probeeinsatz in der Nördlinger Altstadt. (Archivfoto)

Am heutigen Mittwochabend probt die Feuerwehr Nördlingen einen Einsatz rund um den Brettermarkt. Es wird ein Brand im Haus für Kinder simuliert.

Großes Aufgebot der Freiwilligen Feuerwehr Nördlingen am Mittwochabend rund um den Brettermarkt: Glücklicherweise ist kein Ernstfall der Anlass, sondern eine Einsatzübung, in der ein Brand im Haus für Kinder in der Salvatorgasse simuliert wird.

Der Ort wurde ganz bewusst gewählt: Aufgrund der vielen parkenden Autos ist die Zufahrt für die Feuerwehrfahrzeuge schwierig. Es muss von der Einsatzleitung vom Brettermarkt aus entschieden werden, welches Fahrzeug wohin beordert wird.

Die Erzieherinnen sind eingeweiht und stellen mit rund 30 Mädchen und Buben den Brandfall so realistisch wie möglich nach. Zum Beispiel werden nach dem ersten Sammeln einige Kinder fehlen und in der Turnhalle vermutet. RN

