15:27 Uhr

Die Fahrradwerkstatt steht vor dem Aus

Der Arbeitskreis Asyl sucht weiter nach geeigneten Räumen. Ende Oktober droht das endgültige Aus.

Von Peter Urban

Seit Monaten suchen die Fahrradexperten des Arbeitskreis Asyl nach einer Alternative für ihre ohnehin provisorische Werkstatt in den Kellerräumen der Gemeinschaftsunterkunft Am Hohem Weg in Nördlingen. Jetzt droht der Einrichtung das endgültige Aus, denn bis zum 31. Oktober muss die Fahrradwerkstatt die Räume verlassen haben.

Auch ein Aufruf unserer Zeitung Ende vergangenen Jahres brachte keine neuen Möglichkeiten, genauso wenig eine Petition an die Stadtspitze. Oberbürgermeister Hermann Faul konnte ebenfalls keine geeignete Lösung anbieten.

Arbeitskreis sucht nach möglichst ebenerdigen Räumen

„Wir haben Angebote mit bis zu 1500 Euro Miete pro Monat bekommen“, sagt Fritz Strauß, einer der ehrenamtlichen Reparateure. „Das können wir niemals leisten. Wir reparieren alte Fahrräder, die sonst auf dem Recyclinghof landen würden, machen sie verkehrssicher und geben sie dann gegen ein geringes Entgelt an Flüchtlinge oder auch einheimische Bedürftige weiter. Da können wir uns keine solche Miete leisten“, so Strauß weiter.

Händeringend sucht der Arbeitskreis nun weiter Räume von rund 80 Quadratmetern, möglichst ebenerdig, mit Licht, Heizung und Strom. „Wir würden die Räume sogar selbst provisorisch herrichten“, sagt Strauß. Man hoffe jetzt auf ein kleines Wunder für die Fahrradwerkstatt.

Wer geeignete Räume mit einer möglichst geringen Miete für die Fahrradwerkstatt hat, kann sich an den Arbeitskreis Asyl in der Diakonie Nördlingen wenden oder auch an Willy Zeiträg im Copy und Print-Laden in der Baldinger Straße 14 in Nördlingen.

