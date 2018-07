Die Rieser Nachrichten per Whatsapp

00:37 Uhr

Der Krater bebt vom 27. bis zum 29. Juli in Megesheim.

Anmelden und Karten für das Festival „Der Krater bebt“ gewinnen

Seit dem 10. März bieten die Rieser Nachrichten aktuelle Nachrichten aus der Region per Whatsapp an. Für Nutzer bedeutet das, dass Sie von Montag bis Samstag jeden Morgen um 7 Uhr einen Nachrichtenüberblick direkt auf ihr Handy bekommen – als Nachricht bei Whatsapp. Die Anmeldung erfolgt im Internet unter https://www.rieser-nachrichten.de/whatsapp. Der Service ist kostenlos und bislang sehr gefragt – er wird von unseren Redakteuren persönlich verfasst und unterscheidet sich zudem von dem Angebot im Internet. Neben dem Nachrichten-Überblick erhalten Sie Eilnachrichten. Nutzer können aber auch an Gewinnspielen teilnehmen.

Wenn Sie sich bis Sonntag, 22. Juli, unter der oben genannten Adresse anmelden, können Sie jetzt dreimal zwei Karten für das Megesheimer Festival „Der Krater bebt“ vom 27. bis 29. Juli gewinnen. Schicken Sie uns dazu einfach nach der Anmeldung eine Nachricht in den Whatsapp-Chat mit dem Stichwort „Kraterbeben“.

Für alle Nutzer, die bislang von unserem Service überzeugt sind, wollen wir außerdem die Meinung über den Nachrichten-Überblick wissen. Schicken Sie uns gern Ihre Bewertung per Whatsapp. Würden Sie den Nachrichtenüberblick gern schon am Vorabend lesen oder wünschen Sie mehr Meldungen während des Tages?

Sie können uns Ihre Meinung per E-Mail an redaktion@rieser-nachrichten.de schicken oder bei uns in der Redaktion anrufen, dort werden auch Fragen zum Whatsapp-Nachrichtenüberblick unter 09081/83252 beantwortet. Wir freuen uns auf ihre Antwort. Ihre Rieser Nachrichten

