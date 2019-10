vor 5 Min.

Diese Künstler treten in Nördlingen auf

Jazz, Kabarett oder Preisträger: Kulturell ist viel geboten

Von unbekannten Künstlern bis zu Altmeistern ihres Faches, vom überraschenden Kleinkunstangebot bis zu ungewöhnlichen Konzerten reicht die Bandbreite des Kleinkunstprogramms der Stadt Nördlingen. Los geht es bereits am Samstag, 19. Oktober, mit der Kölner Formation „Almrausch“. Der Partyband gehören sechs studierte Musiker an, die alle Facetten moderner, populärer Musik, insbesondere Oberkrainer-Arrangements, im Repertoire haben. Mit Oliver Körner ist ein bekannter Mitspieler in der Alten Schranne auf der Bühne zu sehen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Er leitet seit über einem Jahr die Knabenkapelle Nördlingen.

Stumpfes Zieh- und Zupfkapelle und die Wellküren

Musikalisch wird das Kleinkunstprogramm auch im kommenden Jahr fortgeführt, wenn die Band „RiesJazz“ um Bernd Fischer, Markus Prügel und Thomas Höpfner sowie Arndt Pischke am Freitag, 13. März 2020, in der Alten Schranne aufspielen. Auch Herrn Stumpfes Zieh & Zupfkapelle wäre einen Konzertbesuch wert. Die fünf Vollblutmusiker, bekannt aus den Fernsehsendungen „Hannes und der Bürgermeister“ und schon länger nicht mehr in Nördlingen zu Gast, spielen am Samstag, 16. Mai, im Stadtsaal „Klösterle“.

Ergänzt wird das städtische Kleinkunst- und Theaterprogramm noch von den erst kurzfristig aufgenommenen weiteren Höhepunkten: Die Wellküren kommen mit Andreas Rebers am Donnerstag, 21. Mai, in den Stadtsaal Klösterle und die von der Familie Well wärmstens empfohlene Nachwuchskabarettistin Claudia Pichler wird am Freitag, 3. April, in der Alten Schranne zu sehen sein.

Der Gewinner des Kleinkunstpreises kommt

Mit Günter Fortmeier gastiert der Gewinner des Kleinkunstpreises Baden-Württemberg 2016 gleich zweimal im Stadtsaal. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Nördlingen verbindet – Demenz geht uns alle an“ spielt er am Sonntag, 20. Oktober, das Erwachsenen- beziehungsweise Familienprogramm „Echt sauber!“. Am darauffolgenden Montag zeigt der Künstler seine bundesweit einmalige Perfektion im Schattenspiel – und schwarzen Humor, der sich gewaschen hat.

Für den stehen auch Bernd Regenauer und Christoph Kuch. Regenauer, Kabarettist aus Nürnberg, Träger des Deutschen Kabarettpreises und Erfinder der Hörfunkreihe „Metzgerei Boggnsagg“, und Christoph Kuch, Deutscher Meister, Magier und Gewinner der Weltmeisterschaft der Zauberkunst in der Sparte Mental-Magie werden die Besucher am Freitag, 31. Januar 2020, im Stadtsaal „Klösterle“ überraschen.

Mademoiselle Mirabelle bringt französischen Charme mit

Ergänzt wird das Kleinkunstprogramm der Stadt Nördlingen von Mademoiselle Mirabelle, die am Donnerstag, 21. November 2019, französischen Charme und Elan in die Alte Schranne bringt, sowie durch die Veranstaltung zur zweiten Verleihung des Kleinkunstpreises „Die Sau von Nördlingen“ am Samstag, 22. Februar, und eine Multivisionsschau von Dr. Dirk Rohrbach am Mittwoch, 4. Dezember. (pm)

und Tickets gibt es im Internet unter www.noerdlingen.de und jeweils eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn im Stadtsaal „Klösterle“ bzw. in der „Alten Schranne“. Zudem kann man sich schon jetzt für die Veranstaltungen im Frühjahr vormerken lassen, ist in der Pressemitteilung der Stadt zu erfahren.

