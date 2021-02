vor 32 Min.

Diese vier Szenarien gibt es für die Jakobi-Kirchweih 2021 in Oettingen

Plus Die Stadt Oettingen präsentiert Möglichkeiten, wie die Jakobi-Kirchweih im Sommer 2021 durchgeführt werden könnte. Festwirt Gruber hofft zumindest auf eine Art Biergarten.

Von Verena Mörzl

Die Stadt Oettingen beschäftigt sich derzeit mit der Frage, wie sie mit der Planung der Jakobi-Kirchweih umgehen soll. In einer Videobotschaft zeigt Bürgermeister Thomas Heydecker vier verschiedene Szenarien auf. Gleichzeitig hofft Festwirt Horst Gruber auf eine Alternative zur Absage, denn seine Lage gleiche einem wirtschaftlichen Desaster.

Horst Gruber sagt: „Seit Oktober 2019 steht mein Zelt in der Halle und ist nicht mehr benutzt worden, kein einziges Mal mehr.“ Vom Sommer erhofft er sich nicht viel, außer ein bisschen Biergartenbetrieb. Seine Vorstellungen richten sich dabei nicht nur auf das Fest in Oettingen, sondern auch auf andere Veranstaltungen im Fränkischen und in Baden-Württemberg, bei denen sein Zelt aus Pleinfeld normalerweise aufgebaut wird.

Jakobi-Kirchweih 2021 in Oettingen: So könnte sie aussehen

Die Biergarten-Alternative ist auch bei der Stadt Oettingen im Gespräch. Außerdem stellt sich Heydecker im Team mit Hauptamtsleiter Manfred Thorwarth und Tourist-Info-Leiterin Anja Friedel die folgenden Fragen: Auf welche Besucherzahl wird sich die Stadt bei ihrem Volksfest beschränken müssen? Wie wird ein Hygienekonzept sichergestellt? Kann das Wasserfest stattfinden? Lohnt es sich für die Fahrgeschäft-, Buden- und Zeltbetreiber überhaupt, an solch einer Veranstaltung teilzunehmen?

Anfang Februar ist zunächst in kleiner Runde über die Kirchweih-Möglichkeiten gesprochen worden. Die ersten Ergebnisse teilt Heydecker in seiner Videobotschaft mit. Für ihn wäre die beste und wünschenswerteste Lösung die folgende: „Wenn wir die Kirchweih ganz normal an unserem Festplatz stattfinden lassen können. Natürlich mit ausgedünntem Fahrgeschäft-Angebot und begrenzten Plätzen im Bierzelt.“ Heydecker geht jedoch nicht davon aus, dass die Stadt einen Bierzeltbetrieb an der Kirchweih anbieten kann.

Die zweite Variante, die der Bürgermeister vorstellt, ist ein Biergarten-Betrieb mit eingeschränktem Fahrgeschäfte-Angebot und ein paar Buden auf dem Festplatz. Auf das eigentliche Festzelt aber würde man dann verzichten.

Die dritte Möglichkeit wäre, die Freibadinsel mit einzubeziehen, so wie es bei den karibischen Nächten der Fall gewesen sei, sagt Heydecker. Auch hier könnte es einen Biergarten-Betrieb und ein sehr eingeschränktes Buden- und Fahrgeschäfte-Angebot geben.

Corona und die Jakobi-Kirchweih: Wie geht es dem Oettinger Festwirt Gruber?

Als Viertes nennt er ein Szenario, das es in ähnlicher Form bereits im vergangenen Jahr in Oettingen gegeben hat. „Dass wir einen Biergarten-Betrieb sehr innenstadtnah vorsehen und da vielleicht die Wirtshauskirchweih, die ja letztes Jahr den Umständen entsprechend gut gelaufen ist und die auch gut angenommen wurde, mit integrieren und das eine oder andere Fahrgeschäft wie ein Kinderkarussell oder ein Kettenkarussell für die Kirchweih gewinnen können.“ Heydecker sagt am Ende seiner Videobotschaft, dass die Ideen noch weiter ausgearbeitet und die vier Möglichkeiten im Kulturausschuss im März intensiver diskutiert werden sollen.

Festwirt Gruber indes muss warten. Seit Oktober bekommt er keine Finanzhilfen mehr, nachdem sein Betrieb saisonal in den Sommermonaten stattfindet. Laufende Kosten fallen dennoch an. Zwar gibt es in der Veranstaltungsbranche keine Arbeit für ihn, er hat dennoch eine Möglichkeit gefunden, in einem Zeitungsvertrieb für private Einkünfte zu sorgen. „Dass zumindest überhaupt was reinkommt“, sagt der 54-Jährige.

Sehen Sie hier Eindrücke von der Jakobi-Kirchweih 2019:

73 Bilder So wurde bei der Jakobi-Kirchweih in Oettingen 2019 gefeiert Bild: Werner Rensing

Lesen Sie auch:

Themen folgen