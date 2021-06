Dinkelsbühl

31.05.2021

"Frühschicht bei Tiffany": Theatersaison in Dinkelsbühl startet

Plus „Frühschicht bei Tiffany“ ist eine amüsante Dreiecks-Komödie. 70 Vorstellungen sind geplant.

Von Peter Tippl

Mit der amüsanten Boulevard-Komödie „Frühschicht bei Tiffany“ startete das Landestheater Franken-Schwaben auf der Freilichtbühne in Dinkelsbühl in die Sommerspielzeit. Sichtlich entspannt und mit strahlenden Augen begrüßte Intendant Peter Cahn die Premierengäste an der Spielstätte im Künßberggarten. Trotz Maskenpflicht am Zugang konnte der Corona-Schutz am Platz abgenommen werden und weitere Lockerungen, insbesondere bei Sitzplatzkapazitäten, stellte Cahn mit optimistischem Blick in Aussicht. Sein Team habe nahezu nicht mehr mit einer Spielzeit in diesem Sommer gerechnet, jedoch verheißen die sinkenden Inzidenzzahlen positive Aussichten.

Themen folgen