10:03 Uhr

E-Bikerin angefahren und leicht verletzt

Daunenmantel aus Restaurant gestohlen

Am 06.12.19, um 13.45 Uhr fuhr ein 65-jähriger Pkw-Fahrer in Nördlingen, Würzburger Straße, aus dem Parkplatz einer Firma aus. Dabei übersah er eine 53-jährige, verbotswidrig auf dem Gehweg entgegen der Fahrtrichtung fahrende, E-Bike Fahrerin. Diese wurde vom Pkw frontal erfasst und stürzte zu Boden. Dabei wurde sie leicht verletzt, jedoch vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro. (pm)

Gestern im Zeitraum von 15.00 h - 16.45 h befand sich eine 80-jährige Dame in Nördlingen, Luntenbuck in einem Hotelrestaurant. Währenddessen wurde ihr Mantel von der Garderobe entwendet. Es handelt sich hierbei um einen eierfarbenen Steppmantel mit Daunenfüllung im Wert von 250 Euro. (pm)

