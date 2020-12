vor 33 Min.

Ein Buch über Schwierige Zeiten und gegenseitige Hilfe

Plus Das Buch des Nördlingers Friedrich Held ist eine Geschichte in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Protagonistin macht sich selbst an die Lösung eines Kriminalfalls.

Von Ernst Mayer

Geschichten aus seiner Heimat zu schreiben, schafft Identität und Zugehörigkeitsgefühl, und das auch, wenn sie nicht nur die schönen, idyllischen Momente beschreiben, sondern schwere Zeiten in Erinnerung rufen. Friedrich Held, geborener Nördlinger, lebt seit den 70er Jahren in dem Städtchen Wassertrüdingen am Hesselberg, lässt in seinem Roman „Der Tote vom Eisler“ erkennen, dass er sich als Volksschullehrer und als Pensionist, mit seiner neuen Heimat nicht nur vertraut gemacht, sondern sich gar in sie verliebt hat. Seit vielen Jahren sucht er bei den Menschen und in den Archiven zu ergründen, wie die Geschichte die Personen und die bürgerliche Gesellschaft der mittelfränkischen Kleinstadt geformt hat. Worum es in dem Buch geht.

Eine junge Frau verschlägt es nach Wassertrüdingen

Er hat für seinen Roman mit der Nachkriegszeit eine besonders schwierige Zeit gewählt, in der viele Menschen orientierungslos in fremden Gebieten Zuflucht und neue Heimaten suchten. Im Archiv der Stadt, die ihm als Heimatpfleger und geschichtsbewusstem Menschen zugänglich ist, erhält er Einblicke in menschliche Schicksale.

So auch in das der 22-jährigen Luise Reuter, die es 1945 aus dem zerstörten Ruhrgebiet in das verschlafene Städtchen an der Wörnitz verschlagen hat. Als Flüchtling aus einer Gegend, die in Wassertrüdingen kaum jemand kannte, erlebte sie die fürchterlichen Zustände der Wohnungsnot und Heimatlosigkeit, Verzweiflung und Hunger, trotz der Lebensmittelkarten.

Der Tote ist bereits stark verwest

Alles Gründe, um zuziehende Menschen nicht willkommen zu heißen, erst recht nicht herumvagabundierende Deserteure und verfolgte Nazis. Dabei hat Luise Glück mit ihrer alleinstehenden Gastgeberin Lina, in deren Haus in der Höllgasse sie eingewiesen wird. Mit ihr gewinnt sie eine Freundin. Ein sehr aufregendes Ereignis ist der Fund einer schon ziemlich verwesten männlichen Leiche in einem Bierkeller, der einst in einen Berg, den Eisler, gegraben wurde. Wegen ihres Zustandes gibt es nur noch geringe Anhaltspunkte für die Identität des Toten.

Nachforschungen der Polizei bringen in dem Gewirr der umherziehenden Menschen lange keine Ergebnisse. Auch die amerikanischen Militärpolizisten sind bei ihren Ermittlungen erfolglos. Luise und ihre Vermieterin werden in den Kriminalfall einbezogen, als Lina in den vage angefertigten Zeichnungen der Leiche die Züge ihres Sohnes Karl zu erkennen glaubt.

Ein GI hilft der Protagonistin

Diese Ahnungen wecken in Lina ständig wiederkehrende Ängste und bei Luise das Verlangen, an ihrem Arbeitsplatz in einem Gasthaus, in dem die amerikanischen Besatzungssoldaten verkehren, die neuesten Erkenntnisse zu erlauschen.

Dabei kommt ihr gelegentlich die Hilfe des GI Dave gelegen, der mit geheimen Auskünften durchaus eigennützig die Liebe der hübschen Kellnerin erweckt, wofür ihr der Ruf einer „Ami-Schlampe“ droht. Die drei Erzählebenen des Mordes, der Liebe und der äußeren Umstände in einen inneren Zusammenhang zu bringen, stellt sich Autor Held als Aufgabe, die er bis zur Auflösung des Verbrechens mit Akribie und Einfühlsamkeit erfüllt.

Spannung und menschliches Verhalten in schwierigen Zeiten, rücksichtslose Durchsetzung, tiefe Abneigung gegen Fremde, aber auch gegenseitige Hilfe zum Überleben und zum Neuanfang bestimmen in der spannenden Erzählung die Werte der vom Krieg gequälten Gemeinschaft.

Das Buch „Der Tote vom Eisler“ kann in Buchhandlungen bestellt werden. (Schrenk-Verlag) ISBN: 978-3-924270-78-0)

