Ein besonderes Zuhause für 24 Menschen in Oettingen

Plus In Oettingen soll ein innovatives Wohnkonzept Menschen mit Behinderung den Alltag erleichtern.

Es ist ein teures Projekt: In Oettingen ist eine besondere Einrichtung für Menschen mit Behinderung entstanden. Sie hat fünf Millionen Euro gekostet, für einen ist sie jedoch schon jetzt jeden Cent wert.

Rolf Zacher hat ein breites Grinsen im Gesicht. Er sitzt auf einem beigen Sofasessel, neben ihm ein kleiner Holztisch, auf dem in weißen Lettern das Wort „Kuschelecke“ steht. Zacher und 23 andere Menschen sind seit wenigen Monaten Bewohner der Einrichtung, am Freitag wurde sie offiziell eingeweiht.

Flachbildschirmfernseher an den Wänden

In der Wohnanlage leben Männer und Frauen im Alter zwischen 20 und 80 Jahren. Sie alle haben zuvor in verschiedenen Wohngruppen in Oettingen gelebt. In ihrem neuen Zuhause an der Anton-Jaumann-Straße soll ihnen mehr Platz für ein selbstbestimmtes Wohnen und Leben geboten werden. Das Gebäude besteht aus zwei sich gegenüberliegenden Doppelhaushälften mit insgesamt 24 Einzelzimmern. Die Einrichtung ist modern, mit großen Flachbildschirmfernsehern an den Wänden des Gemeinschaftsraumes, CD-Spielern und großzügigen Kochbereichen.

Bereits im Juli 2019 zogen die ersten Bewohner in das Gebäude ein. „Am Anfang waren viele unsicher, ob sie sich in einem neuen Zuhause wohlfühlen würden“, sagt Bewohner Arnd Lechner bei der Einweihungsfeier. „Aber mittlerweile fühlen sich alle richtig wohl.“

Hier wird Inklusion gelebt

Träger der Wohnanlage ist die unabhängige diakonische Einrichtung Diakoneo. Sie steuerte knapp die Hälfte der insgesamt fünf Millionen Euro für das Haus bei. Auch das bayerische Sozialministerium beteiligte sich mit rund 2,5 Millionen Euro an den Kosten, vom Bezirk Schwaben kamen 372000 Euro als Zuschuss.

Der Wind pfeift durch das große Zelt, das im geschützten Innenhof der Wohnanlage in Oettingen steht und extra für die Einweihungsfeier aufgebaut worden ist. Viele sind gekommen. Bewohner, Nachbarn, Betreuer. Sie alle sitzen dicht gedrängt auf Bierbänken, lachen und unterhalten sich. Man merkt schnell: Hier wird Inklusion tatsächlich gelebt. Das betont auch Oettingens Bürgermeisterin Petra Wagner (CSU) in ihrem kurzen Grußwort.

Die Bewohner sollen Anschluss finden können

„Dieser Einrichtung wohnt ein ganz besonderer Geist inne“, sagt Wagner. Schon seit langem seien die Bewohner der Anton-Jaumann-Straße in das Oettinger Stadtleben integriert. So etwa bei Stadtführungen in leichter Sprache; hier führen Menschen mit einer Behinderung interessierte Besucher durch Oettingen. Auch dies ist das Konzept der Einrichtung: Die 24 Bewohner sollen sich integrieren und Anschluss finden können, aber auch einen Rückzugsort haben.

Für Rolf Zacher kommt Rückzug an diesem Freitag indes überhaupt nicht in Frage; voller Begeisterung führt er durch sein neues Einzelzimmer, deutet lachend auf einen neuen Schrank. Zacher scheint angekommen zu sein an der Anton-Jaumann-Straße 7 in Oettingen.