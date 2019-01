04.01.2019

Eisenbahnmuseum bekommt neue Lok

Die Dampflokomotive 64 094 wird ab Sonntag zu sehen sein. Vor fast 50 Jahren war das heutige Ausstellungsstück schon einmal in Nördlingen

Das Bayerische Eisenbahnmuseum in Nördlingen hat ein neues Ausstellungsstück in der Sammlung: die Dampflokomotive 64094. Im Bahnbetriebswerk Nördlingen wurde ab 1932 das Betriebsbild von Dampfloks der Baureihe 64 mitgeprägt, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Die Maschinen wurden von Nördlingen aus auf den Strecken nach Donauwörth, Dombühl und Pleinfeld, später auch nach Wemding und von Donauwörth nach Ingolstadt und Neuoffingen/Ulm eingesetzt. Insgesamt waren bis zum Jahr 1966 insgesamt 24 Dampflokomotiven der Baureihe 64 von Nördlingen aus im Einsatz. Das neue Ausstellungsstück hatte es übrigens schon einmal nach Nördlingen verschlagen: Am Wochenende vom 15. auf den 16. Oktober 1971 war die Lok zum Jubiläum des Modelleisenbahnclubs Nördlingen ausgeliehen und befuhr dabei als letzte 64er die Strecke nach Wemding.

Am 26. April 1928 wurde die 64094 von der Lokfabrik Maschinenbau-Anstalt Humboldt in Köln-Kalk mit der Fabriknummer an die Deutsche Reichsbahn geliefert und am 4. Mai 1928 abgenommen. In der Folgezeit war sie in Düren, Bergheim, Gemünden, Nürnberg, Komotau, Augsburg, Neu-Ulm, Ulm und Tübingen beheimatet. Am 8. November 1972 wurde die 64 094 bei der Deutschen Bahn ausgemustert.

Die 64094 wurde am 15. März 1973 zusammen mit der Dampflokomotive 86 348 auf dem großen Parkplatz des Einkaufszentrums „Breuningerland“ in Tamm bei Ludwigsburg als Denkmallok aufgestellt. 1999 wurde das Modell in die Obhut der Gesellschaft zur Erhaltung von Schienenfahrzeugen übergeben und im Vereinsgelände in Kornwestheim abgestellt. Im April 2018 hat das Bayerische Eisenbahnmuseum den Zuschlag für den Erwerb der Lokomotive erhalten.

Mit der Tenderlokomotive 64 094 und 64 520 befinden sich nun zwei Lokomotiven dieses Loktyps im Museumsbetriebswerk Nördlingen. Die neuerworbene 64 094 wird erst einmal äußerlich aufgearbeitet und dann im Bayerischen Eisenbahnmuseum Nördlingen mit einer passenden Zuggarnitur ab der Feier zum 50-jährigen Bestehen des Vereins Bayerisches Eisenbahnmuseum ausgestellt. Die findet vom 30. Mai bis 2. Juni statt. Bis dahin soll auch die Schwesterlokomotive, die 64 520, die derzeit im Dampflokwerk Meiningen betriebsfähig aufgearbeitet wird, nach Nördlingen zurückkehren. Die beiden Lokomotiven der Baureihe 64 werden dann an die Einsätze dieser Maschinen auf den von Nördlingen ausgehenden Bahnstrecken erinnern.

Am 6. Januar wird die Lok bei der Veranstaltung „Eisenbahn für Groß und Klein am Drei-Königs-Tag“ erstmals der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Das Eisenbahnmuseum ist an diesem Tag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. (pm)

