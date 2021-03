12:10 Uhr

Entwarnung nach verdächtigem Gegenstand am Brauhaus in Oettingen

Wegen eines „verdächtigen Gegenstandes“ war die Straße von Oettingen nach Ehingen auf Höhe des Brauhauses gesperrt. Inzwischen gibt die Polizei Entwarnung.

Von Verena Mörzl

In einem Umkreis von rund 100 Metern um das Brauhaus in der Oettinger Kernstadt war am Montagvormittag für längere Zeit kein Durchkommen. Wie die Polizei vor Ort berichtete, wurde an der Brauerei Oettinger in der Innenstadt ein verdächtiger Gegenstand gefunden. Erst ein Spezialkommando aus München konnte klären, wie gefährlich die Lage war.

Verdächtiger Gegenstand in Oettingen: Umschlag war harmlos

Gegen 12.15 Uhr gab die Polizei Entwarnung, der Umschlag, wie es später hieß, sei harmlos gewesen.

Im Vorfeld soll es konkrete Drohungen gegenüber Oettinger gegeben haben, laut Polizei ist darunter auch eine Bombendrohung gewesen. Hintergrund soll eine Werbekampagne der Brauerei sein, die für viel Unmut gesorgt habe. (vmö)

