28.01.2020

Erleben Sie die Oettinger Kandidaten

Thomas Heydecker und Petra Wagner diskutieren mit den

Wie sieht die Zukunft der Senioren in Oettingen aus? Mit welchen Ideen kann die Altstadt aufgewertet werden? Und welches Potenzial hat der Tourismus in der Fürstenstadt? Diesen und weiteren Fragen stellen sich am kommenden Montag, 3. Februar, die Oettinger Bürgermeisterkandidaten Thomas Heydecker und Petra Wagner bei der Podiumsdiskussion der Rieser Nachrichten. Die Veranstaltung unserer Redaktion beginnt um 19 Uhr in der Aula der Mittelschule.

Sie, liebe Leserinnen und Leser, können sich bei unserer Diskussion ein Bild der Kandidaten machen, die bei der Kommunalwahl am 15. März ins Rennen um den Posten des Rathauschefs gehen. Nach der Begrüßung und der Vorstellungsrunde werden die Kandidaten sich zu verschiedenen stadtpolitischen Debatten positionieren. Anschließend haben Sie selbst die Möglichkeit, Ihre Fragen an Petra Wagner, die amtierende Bürgermeisterin (CSU/FWG), und Thomas Heydecker, den Herausforderer der SPD, zu stellen.

Einlass ist ab 18 Uhr. Die Podiumsdiskussion mit den Oettinger Bürgermeisterkandidaten wird in etwa zwei Stunden dauern. (vmö)

Themen folgen