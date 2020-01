vor 53 Min.

Fahrzeuge kollidieren auf B466

Zwei Fahrzeuge sind am Mittwochabend bei Oettingen zusammengestoßen. Die Fahrerinnen wurden im Krankenhaus behandelt.

Zwei Fahrzeuge sind am Mittwochabend auf der B466 zusammengestoßen. Eine 79-Jährige befuhr die Straße von Bettendorf kommend und bog nach links in Richtung Oettingen ab. Hierbei übersah sie nach Angaben der Polizei den Pkw einer 58-Jährigen, die gerade auf der Bundesstraße fuhr. Die linke Pkw-Front der 79-Jährigen krachte in das Auto der 58-Jährigen und beschädigte dieses erheblich.

Die beiden Fahrerinnen zogen sich mehrere Prellungen zu und mussten laut dem Polizeibericht mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden von einem Abschleppdienst geborgen. Es entstand ein Sachschaden von 13.000 Euro.

Die freiwilligen Helfer der Feuerwehren Oettingen, Wechingen und Heuberg säuberten anschließend die Fahrbahn. (pm)

Themen folgen