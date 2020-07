vor 35 Min.

Feld zwischen Nördlingen und Baldingen brennt: B29 gesperrt

Zahlreiche Feuerwehren sind auf dem Feld im Einsatz. Die Brandursache ist noch unklar.

Von Robert Milde

Bei Mäharbeiten zwischen Nördlingen und Baldingen ist am Mittwochmittag ein großes Dinkelfeld in Brand geraten. Die Ursache ist noch unklar, möglicherweise gab es einen Defekt am Mähdrescher. Zahlreiche Feuerwehrkräfte waren im Einsatz, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Die Bundesstraße 29 ist aktuell zwischen der Abzweigung zur Kaiserwiese und der Einmündung des Nähermemminger Wegs gesperrt.

