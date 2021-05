In Fessenheim ist ab Montag der Kreisverkehr gesperrt

Am Kreuzungspunkt zwischen Staatsstraße 2213 und Staatsstraße 2221 wird im Zuge der Sanierung der Ortsdurchfahrt Fessenheim auch der Kreisverkehr Fessenheim erneuert.

Das Staatliche Bauamt Augsburg hat in einer Pressemitteilung bekannt gegeben, dass ab Montag, 31. Mai, der Kreisverkehr Fessenheim im Zuge der Staatsstraße 2213 und der Staatsstraße 2221 voll gesperrt. Grund hierfür seien umfangreiche Bauarbeiten im Bereich der Fahrbahn und Gehwege. Die örtlichen Umleitungsstrecken würden ausgewiesen. Unmittelbar nach Beendigung der Arbeiten, voraussichtlich Mitte Juli, werde die Vollsperrung aufgehoben.

Am Kreuzungspunkt zwischen Staatsstraße 2213 und Staatsstraße 2221 wird im Zuge der Sanierung der Ortsdurchfahrt Fessenheim auch der Kreisverkehr Fessenheim erneuert. Hierbei soll der in die Jahre gekommene Asphalt ersetzt werden. Zusätzlich werden die Schleppkurven überarbeitet, was neben der Verkehrssicherheit auch die Befahrbarkeit für größere Fahrzeuge verbessert, wie es heißt.

Für Fußgänger werden die Aufstellflächen in den Querungsinseln aufgeweitet und barrierefrei ausgestaltet. Sowohl die Lage des Kreisverkehrs als auch der Innendurchmesser würden nicht verändert. Dies ermögliche die kunstvoll und aufwendig gestaltete Innenfläche in ihrem Zustand zu erhalten.

Umleitung Fessenheim wegen Bauarbeiten

Für die Bauarbeiten sei es notwendig den Kreisverkehr für den Durchgangsverkehr komplett zu sperren. Die Sperrung wird vom 31. Mai bis voraussichtlich Mitte Juli 2021 andauern. Der großräumige Umleitungsverkehr wird für die Nord-Süd Achse (Staatsstraße 2221) über Nördlingen und für die Ost-West Richtung (Staatsstraße 2213) über Oettingen geführt, so das Bauamt in der Mitteilung. Eine Umleitungsbeschilderung vor Ort werde rechtzeitig zum Baubeginn eingerichtet. (pm)

Diese Themen könnten Sie ebenfalls interessieren