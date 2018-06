vor 58 Min.

Fiasko Mexikana

Bei der deutschen WM-Auftaktniederlage kommt auch im Ochsenzwinger wenig Stimmung auf

Von Robert Milde

So viele „Aaahs“ und „Ooohs“ hat es bei den mittlerweile zahlreichen Fußball-Übertragungen im Nördlinger Ochsenzwinger selten gegeben. „Aaahs“ bei den vor allem in der ersten Hälfte zahlreichen Abwehrfehlern der deutschen Nationalmannschaft, „Ooohs“ bei den im zweiten Durchgang durch die Bank vergebenen deutschen Chancen zum durchaus möglichen Ausgleich. Die gestrige 0:1-Niederlage des Löw-Teams gegen Mexiko, die erste Auftaktschlappe der deutschen Nationalmannschaft bei einem internationalen Turnier seit langer Zeit, wurde auch beim größten Public Viewing der Region zum „Fiasko Mexikana“, dem schnell die Runde machenden Wortspiel.

300 erwartungsvolle Besucherwerden bitter enttäuscht

Gut 300 erwartungsvolle Besucher wollten das erste deutsche Gruppenspiel gestern im Nördlinger Ochsenzwinger gemeinsam erleben. Der überraschend schwache Auftritt des Titelverteidigers sorgte dann schnell für Ernüchterung. Das völlig verdiente mexikanische Führungstor im ersten Durchgang und die Unfähigkeit des deutschen Teams, in der zweiten Halbzeit darauf adäquat zu reagieren, dämpfte die anfangs gute Stimmung der Fans doch erheblich.

„Unser Team muss sich in den nächsten beiden Gruppenspielen erheblich steigern, wenn es nicht frühzeitig ausscheiden will“, war denn auch die übereinstimmende Meinung der Fußballfans.

im Nördlinger „WM-Zwinger“ gibt es am kommenden Samstag ab 20 Uhr (Deutschland – Schweden) und am Mittwoch, 27. Juni, ab 16 Uhr (Deutschland – Südkorea). Das Public Viewing im Ochsenzwinger ist ein Gemeinschaftsprojekt von Stadt Nördlingen, Expert Müller, Rieser Nachrichten, sowie der Nördlinger Sportvereine TSV 1861 und SC Athletik. Der Reinerlös der Übertragungen kommt den beiden Vereinen sowie dem Zeitungshilfswerk Kartei der Not zugute.

