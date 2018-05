Flüssigkeit über Auto geschüttet: Lack löst sich

Der Wagen stand in der Oettinger Kellerstraße. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag eine Flüssigkeit über ein Auto geschüttet. Dadurch löste sich der Lack an mehreren Stellen großflächig ab. Wie die Polizei mitteilt, stand der Wagen zwischen dem vergangenen Samstag, 21 Uhr, und Sonntag, 6.40 Uhr in der Oettinger Kellerstraße. Zudem wurde das Auto zerkratzt. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich unter Telefon 09081/29560 bei der Polizei Nördlingen zu melden. (pm)