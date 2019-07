vor 41 Min.

Gartensaison wird eröffnet

Der Garten- und Verschönerungsverein Munningen pflanzt unter anderem neue Bäume sowie Sorten

Mit gleich drei parallel laufenden Veranstaltungen eröffnete der Gartenbau- und Verschönerungsverein Munningen die aktuelle Gartensaison. Gleich zur Begrüßung bedankte man sich beim Ehepaar Dieter und Sandra Lange für die neuen T-Shirts der Jugendgruppe mit einem Blumenstrauß.

Im Anschluss wurden in der bestehenden Plantage wieder fünf neue Bäume sowie Sorten gepflanzt und somit die zweite Reihe der für mehrere Jahre geplanten Aktion fertiggestellt. Die Spindelbusch-Sorten des vergangenen Jahres hatten den späten Frost gut überstanden und weisen einen hervorragenden Obstansatz aus. Die endgültige Ausbaustufe mit 20 bis 25 verschiedenen Sorten will der Verein in zwei bis drei Jahren erreichen und so den Vereinsmitgliedern ein breites Spektrum an Obstsorten für den heimischen Garten erschließen.

Die Sorten wurden mit der Nördlinger Firma Enslin ausgesucht und getrennt nach Erntezeitpunkt gepflanzt. Nach frühen Sorten im vergangenen Jahr waren heuer die mittelfrühen an der Reihe. Emsig trug auch die Jugendgruppe des Vereins mit Schaufeln und Gießkannen zum Gelingen bei. In der zweiten Aktion bepflanzten die „Grünschnäbel“ unter Leitung von Steffanie Laubensdörfer die Beete im Lehrgarten mit allerlei Gemüse. Auch das bestehende Hochbeet wurde neu mit heimischen Kräutern bepflanzt. Schon Tage zuvor waren Beete und Einfassungen von Vorstandsmitgliedern hergerichtet und teilweise erneuert worden. Mit Hackschnitzeln füllten sie die Wege um Rosenbeet und Kräuterspirale auf, was auch als natürliche Unkrautbremse dient.

Als dritte Aktion fand vor der Vereinshütte eine Pflanzentauschbörse für Mitgebrachtes statt. Erfreulicherweise war das Angebot von allerlei Gemüsesorten über Kräuter bis zu Blumen und Stauden reichlich. Trotzdem war am Ende alles verteilt und getauscht oder im Lehrgarten angepflanzt. Der schöne Ausklang mit zahlreichen Besuchern und Mitwirkenden fand mit Grillwürstchen und Getränken in geselliger Runde statt. (pm)

