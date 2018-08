12:12 Uhr

Geht es beim Nördlinger Hallenbad jetzt ganz schnell?

Die Stadt möchte sich bis Mitte September mit einem Projektentwurf um Fördermittel für eine Erweiterung oder Sanierung des Bades bewerben. Dazu soll es eine Bürgerversammlung geben.

Es kommt Bewegung in die Frage, wie es beim Nördlinger Hallenbad weiter geht. Wie die Stadt in einer Pressemitteilung verkündet, will sich die Verwaltung noch in diesem Jahr um Fördermittel für eine Sanierung oder eine Erweiterung des Nördlinger Schwimmbads bewerben. Dafür muss jetzt allerdings alles ganz schnell gehen. Um Geld aus dem insgesamt 100 Millionen Euro schweren Fördertopf zu erhalten, muss die Stadt bis Mitte September einen Projektentwurf einreichen. Für geeignete Projekte stellt der Bund den Kommunen 45 Prozent Fördersatz bis maximal vier Millionen Euro in Aussicht.

Nachdem für dieses aus Sicht der Stadt attraktive Förderprogramm jetzt Anfang August ein sehr kurzfristiger Projektaufruf für 2018 durch die Förderstellen erfolgte, hat die Stadtverwaltung nach Rücksprache mit den Sprechern der Fraktionen entschieden, alles daran zu setzen, für dieses Programm zeitgerecht bis Mitte September eine Projektskizze samt den erforderlichen Unterlagen für die Sanierung und Erweiterung des Hallenbades in Nördlingen einzureichen, heißt es in einer Pressemitteilung. Man wolle sich, so die Stadt, keinesfalls die Chance einer attraktiven Bundesförderung für das Projekt Hallenbad Nördlingen verbauen, zumal nicht sicher sei, inwiefern in Zukunft Fördermittel zur Verfügung stünden.

Man wolle sich alle Handlungsoptionen offenhalten und gleichzeitig keine Chancen einer attraktiven Förderung verpassen, so die Stadt. Ob der vom Stadtrat zu beschließende Förderantrag der Stadt für das Bundesprogramm zur Sanierung kommunaler Einrichtungen dann Erfolg hat, werde sich dann bis Ende November zeigen. Oberbürgermeister Hermann Faul beabsichtige, Anfang September eine Bürgerversammlung durchzuführen, in der über die möglichen Handlungsvarianten und die finanziellen Folgerungen beim Thema Hallenbad informiert wird. RN

