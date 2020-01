vor 48 Min.

Gemeinsam Spaß an Gospels

Workshop in Ehingen mündet in tollem Konzert in der Simultankirche

„It’s Gospeltime“ hieß es im Januar wieder in Ehingen. Circa 100 kleine und große Singbegeisterte hatten sich für den Gospelworkshop mit Darius Rossol und seinem Team angemeldet und freuten sich auf drei Tage voller Musik. Geprobt wurde von Freitagnachmittag bis Samstagnachmittag – nicht einmal 24 Stunden mit viel Spaß bei Groß und Klein. Am Samstagabend war es dann soweit: Viele waren gespannt auf das Konzert der Gospel-Workshop-Chöre in der Ehinger Simultankirche – es gab vertraute Gesichter und auch wieder ganz neue Sänger zu entdecken. Zahlreiche Zuhörer fanden sich abends in der Kirche ein und konnten den Sängern lauschen, teils mitsingen oder mitklatschen. Die gute Stimmung übertrug sich auf das ganze Gotteshaus.

Nach der Begrüßung durch Pfarrer Paulsteiner führte Darius Rossol durch den Abend, unterstützt von Johnny am Schlagzeug und Joe an der Bassgitarre. Den Anfang machten die Erwachsenen, dann folgten die Kinder unter der Leitung von Doro und anschließend die Teenies mit Darius. Alle waren mit Begeisterung dabei, einige der kleinen und großen Sänger wagten sich auch an Solopartien, die sie vor der tollen Kulisse zum Besten gaben. Zwischen den einzelnen Chören gab es ein Solo von Doro, die auch den Kinderworkshop auf der Gitarre begleitete, und einen Teil, den Darius mit seinen Musikern Johnny und Joe gestaltete.

Ein ausgewogenes Konzept von rockigen Liedern und ruhigen Balladen bewegte das Publikum zum Mitklatschen oder zu nachdenklichem Zuhören. Die Liedauswahl erstreckte sich von bekannten Gospels zu neueren unbekannten. Auch die Jahreslosung war wieder dabei: „Ich glaube“ geschrieben von Darius Rossol. Den Abschluss des Konzertes bildete das Lied „I’ve got a Robe“ mit einer spontanen Choreografie der Kinder. Die Spenden in Höhe von 600 Euro, die am Konzertabend eingelegt wurden, kommen TDCC Nigeria, dessen Gründerin Frau Hildegard Ebigbo, geborene Raab, aus Fremdingen stammt, zugute. Nach dem Konzert trafen sich die Gospelworkshop-Teilnehmer mit Rossol und Team noch im Gemeindehaus zum gemeinsamen Essen, guten Gesprächen und Singen bis spät in die Nacht hinein. Am darauf folgenden Sonntag wurde der evangelische Gottesdienst in der Ehinger Simultankirche von einigen Teilnehmern und Rossol mitgestaltet, worüber sich die Gemeinde sehr freute. Der 18. Gospelworkshop findet 2021 vom 22. bis zum 24. Januar statt. (pm)

Themen folgen