Georadeln ins südwestliche Ries

Abschluss-Tour der Aktion Stadtradeln in Nördlingen

Die Geopark-Führerin Kathrin Schön beteiligt sich an der Aktion Stadtradeln. Sie bietet eine Radtour für jedermann mit Schwerpunkt zu Geo-Themen am letzten Tag der dreiwöchigen Radelaktion an, am Freitag, 24. Juli, um 15 Uhr. Los geht es am Treffpunkt Berger Tor. Die Radtour ist auch für Kinder geeignet.

Kilometer für das Stadtradeln zu sammeln und dabei unter fachkundiger Führung den Geopark Ries entdecken – bei dieser Radtour für jedermann können die Mitradelnden beides kombinieren. „Mit dem Fahrrad fahren wir zu einem Aussichtspunkt, wo wir von der Riesentstehung erfahren. Anschließend radeln wir weiter zum Suevitbruch Alte Bürg. Auch der Riegelberg mit den Ofnethöhlen und der Zeugenberg Ipf werden Themen der Exkursion sein. Abschließend besuchen wir noch das Erlebnisgeotop Lindle“, schreibt die Geopark-Führerin.

Kilometer können auch der Stadt gemeldet werden

Zur Sicherheit wird empfohlen, einen Helm zu tragen. Die Fahrradkilometer werden nicht gesammelt in die Listen eingetragen, sondern jeder Teilnehmer meldet seine Kilometer selbst. Wer die Kilometer online nicht eintragen kann, kann sie auch per Mail an scherer@noerdlingen.de oder traber@noerdlingen.de melden, wie die Stadt mitteilt. (pm)

möglich via Telefon unter 09081/2751335 oder per E-Mail unter info@geo-idea.de anmelden. Die Kosten betragen für Erwachsene 5 Euro sowie für Studenten und Azubis 2,50 Euro. Kinder bis 14 Jahre sind frei.

