Geschäft schließt: Der letzte Schluck Single Malt in der Drehergasse

Was immer man sich unter Cittaslow vorstellen mag, „Cigarren Sigg“ gehörte zu dieser Genusswelt dazu. Jetzt hat Timo Sigg seinen Laden geschlossen.

Plus Warum Timo Sigg nach 15 Jahren seinen Tabak- und Whiskyladen in Nördlingen schließt.

Von Ronald Hummel

Im Jahr 2003 übernahm Timo Sigg den Tabakwaren-Laden von Wigbert Rathgeber in der Münzgasse. Dann kaufte und renovierte er wenige Hundert Meter weiter in der Drehergasse das Haus mit dem ehemaligen Friseursalon Wiedemann, das er bis 2005 exakt seinen Vorstellungen gemäß gediegen als neuen Laden ausgestaltete - mit viel Holz, begehbarem Zigarren-Humidor, Probier- und Beratungsecke mit Wohnzimmercharakter. Sein zentrales Angebot waren hochwertiger Pfeifentabak und Zigarren sowie Spirituosen mit Schwerpunkt auf schottischem Whisky.

15 Jahre später hat Sigg seinen Laden zugesperrt und damit endet eine Einkaufsmöglichkeit, die doch so gut zu Nördlingens Citta-slow-Image gepasst hatte.

Dass er Kunden von Oettingen und Bopfingen bis Aalen, Dinkelsbühl und Dillingen anzog, lag an der Kombination aus anspruchsvollem Sortiment und Siggs großem Waren-Knowhow – er wusste aus dem Stegreif die Zusammensetzung der Tabakmischungen inklusive Änderung im Laufe der Jahre. Verschiedene gesellschaftliche Zeitströmungen veränderten sein Geschäft unterschiedlich: Das klassische Genussrauchen wurde vom neuen Gesundheitsbewusstseins mit „in die Ecke gedrängt“, wie Sigg es formuliert. Bei Whisky oder Rum lief es anders: Im Zuge der Genusswelle der letzten Jahre waren edle Spirituosen mehr denn je gefragt; so passte guter Rum zum Barbecue mit hochwertigem Fleisch.

Ausschlaggebend war wie so oft die Internet-Konkurrenz: „Hier findet man ausnahmslos alles aus dem Genusswaren-Sortiment“, so Sigg. Freilich spielte er gedanklich durch, auf den Internetzug mit einem Online-Shop aufzuspringen, aber dann hätte er völlig umstrukturieren müssen mit deutlich größerem Lager, viel Logistik und vielleicht eigenen Angestellten für Versand und Internet-Marketing. Das hätte aber den Charakter seines Ladens zu sehr verändert, er wäre nur noch Kulisse vor einer nüchternen Maschinerie gewesen und kein authentisches Stück Cittaslow mehr.

Corona-Krise zog den Schlussverkauf hinaus

„Für mich war das Geschäft nicht nur Arbeit, sondern Teil meines Lebens“, begründet Sigg, warum er diese Entwicklung nicht akzeptieren konnte, zum Jahreswechsel beschloss, Cigarren-Sigg aufzulösen und das Angebot einer Arbeit als Angestellter in Nördlingen anzunehmen. Die Corona-Krise hatte mit dieser Entscheidung nichts zu tun, wohl aber den Schlussverkauf hinausgezogen. Was aus dem Laden und den anderen Räumlichkeiten im Haus werde, sei momentan noch nicht abzusehen, so Sigg.

