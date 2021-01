vor 19 Min.

Großbrand einer Maschinenhalle in Munningen

Großeinsatz in Munningen: Mehrere Feuerwehren löschen am Freitagabend einen Großbrand.

Zu einem Großbrand in Munningen sind am Freitagabend mehrere Feuerwehren gerufen worden. Laut den Einsatzkräften vor Ort soll eine Maschinenhalle lichterloh brennen. Menschen und Tiere seien nicht in Gefahr, teilt das Polizeipräsidium Schwaben Nord mit.





Themen folgen