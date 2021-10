So geht es mit dem Grosselfinger Kindergarten weiter

Ein Neubau des Gebäudes ist keine Alternative. Wie es um den Grosselfinger Kindergarten steht.

Das Kindergartengebäude in Grosselfingen soll saniert werden. Dafür hat sich der Bau-, Verwaltungs- und Umweltausschuss des Stadtrates ausgesprochen. Das Gebäude aus den 1950er Jahren weist erhebliche Mängel auf. Durch Setzungen der Bodenplatte sind am Mauerwerk erhebliche Risse entstanden. Die Schäden sind hauptsächlich im Gruppenraum aufgetreten. Stadtbaumeister Jürgen Eichelmann rechnet mit Sanierungskosten von rund 400.000 Euro inklusive Mehrwertsteuer.

Vergleich zwischen Sanierung und Neubau angestellt

Auf Antrag der Stadtteil-Liste hatte die Verwaltung einen Vergleich zwischen Sanierung und Neubau angestellt. Laut Eichelmann würde ein neues Gebäude etwa 1,3 Millionen Euro kosten. Hinzu kämen Ausgaben für ein Übergangs-quartier für die Kinder. Nachteil dieser Lösung wäre, dass es künftig nur noch eine Kinderbetreuungseinrichtung geben würde. Die übrigen Räumlichkeiten, die von der Kirche, der Dorfjugend und dem örtlichen Posaunenchor genutzt würden, gebe es dann nicht mehr. Das Fazit des Stadtbaumeisters: Ein Neubau ergebe keinen Sinn. Der bestehende Bau sei noch so gut in Schuss, dass man ihn guten Gewissens sanieren könne. Dafür gebe es im Gegensatz zu einem Neubau allerdings keinen staatlichen Zuschuss. Auch die evangelische Kirchengemeinde, die das Gebäude mitnutzt, beteilige sich nicht an den Kosten, ergänzte Stadtkämmerer Bernhard Kugler im Gespräch mit unserer Zeitung.

Die Frage von Stadtrat Wolfgang Mussgnug (Grüne/Frauenliste), ob auch eine energetische Sanierung vorgesehen sei, verneinte Eichelmann. Markus Hager (Stadtteil-Liste) betonte, seine Fraktion könne mit einer Sanierung gut leben. Wichtig sei für ihn, dass die bestehenden Kindergärten in den Stadtteilen auch künftig erhalten blieben und nicht in die Kernstadt abwanderten, wenngleich es dort einen Mangel an Plätzen gebe. Oberbürgermeister David Wittner entgegnete, er ziehe die Standorte in den Stadtteilen nicht in Zweifel.

Johannes Ziegelmeir (PWG) pflichte Hager bei und regte an, die Betriebskosten der Grosselfinger Einrichtung zwischen Kirche und Stadt grundsätzlich zu regeln.

Ob es denn eine Garantie dafür gebe, dass nach einer Sanierung nicht bald wieder etwas gemacht werden müsse, wollte Rita Ortler (SPD) wissen. Jürgen Eichelmann verwies auf gute Erfahrungen mit einer bestimmten Technik, um die Bodenplatte anzuheben. Der OB sprach zusammenfassend von einem auf Langfristigkeit angelegten Sanierungsplan.