00:32 Uhr

Großes Finale von „Alle lieben Omas Kuchen“

Regina Reuter aus Steinhart ist ins Finale von „Alle lieben Omas Kuchen“ in der Oberlandausstellung in Weilheim gekommen.

Regina Reuter aus Steinhart schneidet mit ihrem besonderen Rezept gut ab

Man konnte die Anspannung deutlich spüren, als das Finale zu „Alle lieben Omas Kuchen“ in der Oberlandausstellung in Weilheim in Oberbayern am Mittwoch begonnen hat. Aus mehr als 300 Rezepteinsendungen wählte „Die Hauswirtschafterei“ (die Firma von drei Frauen, die zusammen quer durch die authentische Landfrauenküche kochen und backen) gemeinsam mit Bäckermeister Thomas Sesar aus Peiting die elf Finalisten aus. Gesucht wurden über das Bayrische Landwirtschaftliche Wochenblatt Rezepte mit Rührteig, die noch aus Omas Rezeptesammlung stammen.

Regina Reuter aus Steinhart schaffte es mit ihrem Rezept von „Linzer Schnitten“ bis ins Finale des Backwettbewerbs. Die Leckerbissen hat sie zu Hause gebacken und mit ins Finale gebracht. Aus fünf Regierungsbezirken kamen die Finalistinnen teils mit schwerem Gepäck und Kuchen nach Weilheim angereist. So manche Kuchenplatte aus Omas Bestand und selbstverständlich auch die passende Deko wurde mit in die Ausstellung geschleppt. Im Wettbewerb bewertete die Jury die Optik sowie die Präsentation des Kuchens. Getestet wurde natürlich auch der Geschmack und ob der Kuchen auch das „Oma-Gefühl“ wecken kann.

Rezept kommt in ein Kochbuch

Die Konkurrenz war groß. Verlierer gab es bei dem Finale keine, denn wer es aus 300 Einsendungen bis dahin schafft, dem gebührt alle Ehre. Regina Reuter erreichte den vierten Platz. Ihr winkten ein Schmankerlkorb sowie ein Gutschein über ein Buch aus dem dlv-Verlag als Gewinn. Zusätzlich bekam sie noch das Buch „Hüttenküche für Dahoam“. Das Rezept der Linzer Schnitten kommt nun in den zweiten Band von „Alle lieben Omas Kuchen“ und wird im März 2020 beim Deutschen Landwirtschaftsverlag erscheinen. (pm/vmö)

