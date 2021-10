Nördlingerin verursacht in Heroldingen Unfall mit ihrem Wohnmobil

Der Sachschaden ist hoch, doch die Betroffenen hatten Glück im Unglück.

Eine 30-jährige Nördlingerin hat mit ihrem Wohnmobil einen Unfall auf der Kreisstraße bei Heroldingen verursacht. Laut Angaben der Polizei fuhr die Frau von Schrattenhofen her auf die Staatsstraße ein. Dabei übersah sie einen Kleintransporter, der von Großsorheim in Richtung Oettingen unterwegs war. Nach Auskunft der Beamten versuchte der 28-jährige Fahrer aus Meitingen noch in voller Fahrt auszuweichen, prallte jedoch in die Fahrerseite des Wohnmobils und wurde anschließend mit seinem Sprinter in die Leitplanke geschoben.

Beide Beteiligten wurden vom alarmierten Rettungsdienst untersucht, blieben jedoch augenscheinlich komplett unverletzt. Der Schaden beläuft sich laut polizeilicher Angabe auf circa 12.000 Euro. Die Unfallverursacherin erwartet nun eine Anzeige. (pm)