Brand bei Häckslerarbeiten

Ein Häcksler gerät bei Hohenaltheim in Brand. Wie hoch der Sachschaden ist.

Auf einem Feld bei Hohenaltheim ist am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr ein Häcksler während der Arbeiten in Brand geraten. Nach ersten Ermittlungen wird den Angaben zufolge von einem technischen Defekt ausgegangen. Es soll ein hoher Sachschaden von rund 600.000 Euro am Häcksler entstanden sein. Die Feuerwehren aus Möttingen, Reimlingen, Hohenaltheim, Niederaltheim, Bollstadt und Mönchsdeggingen waren vor Ort.

Personen wurden durch den Vorfall nicht verletzt und ein Schaden der umliegenden Gewässer liegt nach momentanem Stand nicht vor. Das Wasserwirtschaftsamt wurde wegen auslaufender Betriebsstoffe informiert. Weitere Ermittlungen zum Vorfall folgen. Ein Fremdverschulden ist dem Polizeibericht zufolge nach momentanem Stand nicht feststellbar. (pm)

