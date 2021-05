Oettingen

vor 47 Min.

Krone-Komplex: Neueste Berechnung ergibt mehr als 20 Millionen Euro

Plus Der Stadtrat Oettingen diskutiert über konkrete Zahlen für die Sanierung des Hotels Krone. Es geht auch um die Folgen, die ein Rückzieher vom Projekt hätte. Für die Anwesenden ist das keine Option.

Von Verena Mörzl

Die Kosten für die Sanierung des Hotel-Komplexes Krone stehen seit Jahren über allem in Oettingen. Sie waren dafür verantwortlich, dass der alte Pächter hinwarf. So viel war schon damals klar: Das Gebäude sollte immense Summen verschlingen. Es zeichnete sich deshalb immer stärker ab, dass dieses Projekt privat nicht zu stemmen war. Als alternativlos galt der Versuch der Stadt, durch die Bewerbung in einem Bundesförderprogramm genug Geld zu erhalten und damit den baulichen Missstand neben dem Rathaus zu beseitigen, natürlich auch mit Eigenmitteln der Stadt. Jetzt sind die konkreten Zahlen da und der Stadtrat muss sich entscheiden: Kann und will sich Oettingen die Sanierung des Hotels leisten?

