Im neuen DE-Musical spielt Ollie Böckh den Türmer

Plus Das Dramatische Ensemble bringt das Stück „So Xell so“ auf die Klösterle-Bühne. Ollie Böckh übernimmt die Hauptrolle. Warum die Musik dabei eine entscheidende Rolle spielte.

Das Dramatische Ensemble (DE) feiert heuer mit dem Musical „So Xell so“ um die Nördlinger Legende von der Sau als Retterin der Stadt sein 30-jähriges Bestehen. Dass Ollie Böckh vor 22 Jahren bei einem anderen Musical, „Peter Pan“, zu der bunten Truppe stieß, ist kein Zufall: Es war in allererster Linie die Musik, die ihn auf die Klösterle-Bühne führte.

In jungen Jahren sang er im evangelischen Nördlinger Kirchenchor; der ging zwischenzeitlich in den Gospelchor Sing@Life über, in dem er immer noch mitwirkt. Als Lehrer an der Realschule Wassertrüdingen ist er seit fünf Jahren Sänger in der Lehrerband. Aber zurück zu Peter Pan: Damals sang Ollie Böckh als Pirat mit und erlebte im Chor und dem ganzen Ensemble auf Anhieb eine herrliche Kameradschaft. Schon damals empfand er das Spielen als „Arbeit unter Freunden“, und das gilt für ihn unverändert heute noch.

Penner, Mönch, Cowboy, Gangster und Engel

So war er immer wieder in den verschiedensten Rollen dabei – als Penner, Mönch, Cowboy, Gangster oder Engel. Drang zu großen Rollen verspürte er lange Zeit nicht, ihm ging es immer ums Dabeisein und die gute Stimmung. So engagierte er sich auch im Beirat des Theatervereins als ‚Minister für Ernährung und Getränke’. „Da entwickelten sich intensive Freundschaften, die bis heute halten“, so Ollie Böckh. Zum Beispiel mit Marcus Prügel, der von Anfang an den Musikstil des DE prägte. „Er hatte schon immer gute Ideen und tolle Melodien im Kopf.“ Letztere sind auch deshalb sehr schön zu singen, weil Prügel schon beim Komponieren spürt, welches Lied zu wem passt. „Einerseits ist er sehr professionell und kritisch, aber er unterstützt die Sänger so, dass man nicht das Gefühl hat, zu proben, sondern einfach stimmig zusammenzuwirken.“

Einige Jahre lang machte Böckh Pause von der Bühne; ab 2011, damals als Kobold beim „Goldenen Topf“, war er wieder dabei. Heuer überschritt er dann die Schwelle zu einer großen Rolle: Stück-Autorin und Regisseurin Clarissa Hopfensitz hatte Ollie Böckh schon früher signalisiert, dass sie in ihm viel mehr Potenzial sehe. Als ihm Marcus Prügel und Clarissa den Türmer-Song zum Üben gaben, hatte Böckh viel Spaß damit. Doch er war hin- und hergerissen, ob er sich auf diese für ihn neue Dimension einlassen soll, sagt aber im Nachhinein: „Es hätte mir gestunken, hätte ich beim Casting die Rolle nicht bekommen.“

Vom „harten Kern“ sind noch viele dabei

Die große Textmenge zu bewältigen fiel ihm leichter als gedacht, auch ans Lampenfieber hat er sich mittlerweile gewöhnt. „Clarissa sagt deutlich und direkt ihre Meinung, was sie besser und anders will; ich sehe das als Hilfestellung“, beschreibt er die sehr professionelle Atmosphäre bei der Arbeit. Was sich in den 22 Jahren, die er nun dabei ist, geändert hat? „Damals hatten wir viel mehr Zeit übrig, Arbeit und Feiern zu verbinden; am Probenwochenende war man 72 Stunden lang non-stop zusammen.“ Die Familienstruktur, als die er seinerzeit das Ensemble empfand, wurde mittlerweile abgelöst von richtigen Familien. Vom damaligen „harten Kern“ seien immer noch viele dabei, aber drum herum habe sich ein immer größerer und bunterer Haufen entwickelt. Was nichts anderes heißt, als dass sich das DE in seiner ursprünglichen Verrücktheit immer wieder neu erfindet.