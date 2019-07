14:46 Uhr

Jakobi-Kirchweih 2019 in Oettingen: Programm im Überblick

Vom 26.07. bis zum 29.07. lädt Oettingen wieder zur Jakobi-Kirchweih 2019 ein. Alle Infos zum Fest - Programm, Ablauf und Anfahrt - gibt es hier.

Wie jedes Jahr im Juli findet auch 2019 in Oettingen wieder die traditionelle Jakobi-Kirchweih mit so einigen Programm-Punkten statt. Vier Tage lang wird dann in der Stadt gefeiert. Die offizielle Eröffnung findet am Freitag, 26.07.2019, statt. Das Highlight für die Besucher wird wie immer das Wasserfest auf der Wörnitz am Samstagabend sein, das dieses Jahr unter dem Motto "Superhelden" steht. Ende des Festes ist am Montag, 29.07.2019.

Tausende Besucher kommen alljährlich zum Kirchweih-Fest nach Oettingen. Zu sehen bekommen diese dann auch das "Fischerstechen mit Dirndlspringen", das am Sonntag, 28.07.2019, bereits in die vierte Runde geht. Es handelt sich dabei um eine Hobbyveranstaltung im Fischerstechen, das nach den Regeln des Bayrischen Stechens ausgetragen wird. Das ursprünglich kirchliche Fest erinnert übrigens an die Weihe der St. Jakobskirche im Jahr 1494.

Was wird Ende Juli in Oettingen alles geboten sein? Wir geben einen Überblick über das Programm, den Zeitplan und den Ablauf der Jakobi-Kirchweih 2019. Außerdem verraten wir, mit welchem Verkehrsmittel Sie am besten anreisen.

Jakobi-Kirchweih 2019 in Oettingen: Programm und Zeitplan

Freitag, 26.07.2019:

18.30 Uhr: Traditioneller Kirchweihauftakt auf dem Marktplatz mit Musik und Tanz, anschließend: Festzug zum Festzelt und Abend der Betriebe

20.00 Uhr: Bieranstich durch die Bürgermeisterin, anschließend: Stimmungsmusik mit den "Gaudiprofis"



Samstag, 27.07.2019:

ab 13.00 Uhr: Festplatz- und Festzeltbetrieb

ab 20.00 Uhr: Bayerische Bierzeltgaudi mit der Partyband "...ohne Filter!!"

nach Einbruch der Dunkelheit: Wasserfest mit Barockfeuerwerk und Bootskorso



Sonntag, 28.07.2019:

10.00 Uhr: Festgottesdienst in St. Jakob

ab 10.00 Uhr: Flohmarkt am Festgelände

11.00 Uhr bis 14.30 Uhr: Frühschoppen und Mittagstisch

ab 12.00 Uhr: Blaskapelle Lehmingen

ab 14.00 Uhr: 4. Wörnitz-Fischerstechen mit Dirndlspringen

ab 20.00 Uhr: Stadtkapelle Oettingen



Montag, 29.07.2019:

ab 11.00 Uhr: Festzeltbetrieb

ab 14.00 Uhr: Kinder- und Familiennachmittag, Traditioneller Hammeltanz, Trachtengaudi auf dem Festplatz

19.30 Uhr: Lust auf Tracht - Modenschau

ab 20.00 Uhr: Festausklang mit der Band "Kzwoa"

Im Nachgang zur Kirchweih findet in Oettingen immer am Dienstag die Veranstaltung "Kabarett im Festzelt" statt. In diesem Jahr wird Heinrich del Core mit seinem Programm "Ganz arg wichtig" auftreten. Karten für die Veranstaltung am Dienstag, 30.07.2019, gibt es in der Tourist-Information Oettingen, in der Buchhandlung Wilhelm, im Museum Fluvius Wassertrüdingen, bei den Rieser Nachrichten und der Tourist-Information Wemding. Im Vorverkauf beträgt der Eintrittspreis 18 Euro. Beginn ist um 20 Uhr.

Anfahrt zur Jakobi-Kirchweih in Oettingen: Es fährt ein Shuttlebus

Zum Abend der Betriebe am Freitag (26.07.2019) und zum Wasserfest am Samstag (27.07.2019) fährt ein Kirchweihbus, mit dem Besucher anreisen können. Es werden sechs verschiedene Linien bedient - mit Start in Hausen, Pfäfflingen, Nördlingen, Auhausen, Westheim und Wechingen. Der Service kostet 2,50 Euro pro Person und pro Fahrt. (AZ)

