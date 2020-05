vor 35 Min.

Kerze löst Brand in Nördlingen aus

Die Feuerwehr ist zu einem Brand in Nördlingen gerufen worden.

Die Feuerwehr rückt am Mittwoch gegen Mitternacht mit 20 Einsatzkräften aus.

In Nördlingen ist die Feuerwehr am Mittwoch gegen Mitternacht mit 20 Einsatzkräften zu einem Brand ausgerückt. Wie die Polizei berichtet, ließ eine 59-Jährige eine Kerze auf einem Holztisch in der Küche unbeobachtet brennen. Die Kerze entzündete den Tisch und es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Der Brand breitete sich jedoch nicht weiter aus, ein größerer Schaden konnte von der Feuerwehr verhindert werden. Personen wurden laut Polizeiangaben nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. RN

