15:35 Uhr

Klassenfahrt in Risikogebiet: Nördlinger Schüler in häuslicher Quarantäne

Schüler der Nördlinger Maria-Stern-Realschule müssen nach einem Skiausflug in ein Corona-Risikogebiet in häusliche Quarantäne. Dies ist nicht der einzige Fall im Landkreis.

Von David Holzapfel

In den Gängen der Maria-Stern-Realschule herrscht dichtes Gewusel. Schüler springen umher, Lehrer hetzen zu ihren Klassenzimmern – das Wochenende naht. Als die Durchsage ertönt, wird es merklich stiller im Schulhaus. „Wir möchten euch auf diesem Weg über die neuesten Entwicklungen in Sachen Corona informieren“, hallt die Stimme des zweiten Konrektors Kurt Wittmann durch die Lautsprecherboxen an der Decke.

Seit der Nacht auf Freitag stuft das Auswärtige Amt Südtirol als Risikogebiet ein; jene Gegend, in der drei siebte Klassen der Nördlinger Realschule bis zum Freitagmorgen auf Klassenfahrt waren. Für die Schüler und insgesamt sechs mitgereisten Lehrer bedeutet das konkret, dass sie die Schule für die nächsten zwei Wochen nicht besuchen dürfen und unter häusliche Quarantäne gestellt werden.

Nicht der einzige Fall im Landkreis

Auch die siebten Klassen der Donauwörther Ludwig-Auer-Mittelschule waren in Südtirol, sagt Schulamtsleiter Michael Stocker auf Nachfrage unserer Redaktion. Und auch sie werden auf Rat des Gesundheitsministeriums zwei Wochen zu Hause bleiben.

Wie geht die Maria-Stern-Realschule mit dieser Situation um? „Die Eltern der betroffenen Schüler werden noch per Schreiben darüber informiert und instruiert, wie sie sich zu verhalten haben“, sagt Wittmann. Er betont, dass es bei den Betroffenen keine akuten Erkrankungen gebe. „Es besteht kein Grund zur Panik.“ Die getroffenen Maßnahmen seien lediglich zur Vorsicht.

Was das Kultusministerium empfiehlt

Das bayerische Kultusministerium informiert auf seiner Internetseite darüber, wie Schulen sich in solchen Fällen verhalten sollten. Dort heißt es zu Beginn: „Die Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland (...) wird aktuell als mäßig eingeschätzt.“ Als begründete Verdachtsfälle könnten daher nur Personen mit Atemwegssymptomatik betrachtet werden, die sich in den letzten 14 Tagen entweder in einem Risikogebiet aufgehalten haben oder engeren Kontakt zu einem bestätigten Fall hatten.

Sollte eine Schule Kenntnis haben von einem solchen Verdachtsfall, nimmt die jeweilige Schulleitung unverzüglich Kontakt auf mit dem zuständigen Gesundheitsamt. So auch an der Maria-Stern-Realschule. „Die Weisung für eine häusliche Quarantäne der Betroffenen kam dann vom Schulträger“, sagt Wittmann.

Konrektor Wittmann: "Keine Panik machen"

Das bayerische Kultusministerium empfiehlt weiter, allgemeine Hygienemaßnahmen verstärkt umzusetzen. Gründliches Händewaschen, Husten und Niesen in die Armbeuge sowie genügend Abstand zu Erkrankten (etwa ein bis zwei Meter) würden vor einer Übertragung des neuen Coronavirus’ schützen. Für Schülerfahrten gilt laut Kultusministerium: Die Schulen müssen selbst entscheiden, ob diese Fahrten stattfinden. Schülern, die innerhalb der letzten 14 Tage in einem Risikogebiet waren, wird geraten, unnötige Kontakte zu vermeiden und, sofern möglich, zu Hause zu bleiben.

Konrektor Kurt Wittmann sitzt nach seiner Durchsage in einem Büro der Realschule Maria-Stern und erzählt. Ihm sei vor allem wichtig, dass nun keine Panik entstehe. Davon, dass Südtirol zum Risikogebiet erklärt wurde, erfuhr Wittmann am Freitagmorgen um halb sechs. Die Schüler und Lehrer waren wenig später im Bus auf dem Weg zurück nach Nördlingen. „Wir stehen in ständigem Austausch mit der Reisegruppe“, sagt der Konrektor am Freitag. Die wenigen Siebtklässler, die nicht an der Klassenfahrt teilgenommen haben und zu Hause geblieben sind, hätten ganz normal Schulpflicht und würden für die nächsten Wochen in bestehende Klassen aufgeteilt, so Wittmann.

Behinderungen durch das Coronavirus

Obwohl es im Landkreis Donau-Ries bisher keinen bestätigten Fall einer Infizierung gibt, kommt es derzeit zu Behinderungen durch das Coronavirus. Die zweiten Gesundheitstage Donauries etwa wurden wegen „erhöhter Ansteckungsgefahr“ auf den Oktober verschoben. Auch einige Firmen im Landkreis sind indirekt betroffen; sie stellen sich vorsichtshalber auf die Situation ein. Einige Unternehmen denken auch darüber nach, anberaumte Besuche auf Fachmessen abzusagen.

